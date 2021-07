Le Digital Gateway International Short Film Festival a reçu au cours de la session de juillet 30 films issus de 20 pays, dont trois pays participants pour la première fois, à savoir le Mexique, l'Afrique du Sud et la République tchèque. Cette session a également vu la participation de l'Inde avec un film, la Norvège avec deux films, l'Espagne avec deux films, et une forte participation de l'Egypte avec cinq films, le Pérou, un film, le Maroc, un film, l'Algérie deux films, les USA, deux films, la Tunisie, un film, la France deux films, la Belgique un film, Slovénie un film, Brésil, un film, Angleterre un film, Canada un film Tchécoslovaquie, Pays-Bas film One, Allemagne, un film et enfin l' Irlande avec un film,. Le comité de sélection dévoilera l'identité des films sélectionnés pour concourir pour la 14e édition des prix. Le comité de sélection, présidé par la réalisatrice algérienne Yasmine Chouikh se compose de Mohammed bin Salman Al Kindi du Sultanat d'Oman, Habib Bawi Sajid d'Iran, Tarek Shaker d'Irak, Salma El Nour du Soudan, Alaa Nasr d'Egypte, Jehan Ismail de Tunisie et Mohamed Mujahid du Maroc. Thomas Grande de France et Alexandra Karam du Liban, et les membres du jury international permanent présidé par le docteur Abu Shuaib Al-Masoudi du Maroc et Marwan Traboulsi de Tunisie et Noureddine Barbeh d'Algérie annonceront l'identité des films lauréats au début du mois d'août à la cinémathèque d'Annaba.