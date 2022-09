Une trentaine d’auteurs prennent part à la première édition du Salon du livre de Boghni, au sud-ouest de Tizi Ouzou, ouvert jeudi à la bibliothèque communale de cette localité et organisé en hommage à l’anthropologue et chercheur Youcef Necib. Une vingtaine de maisons d’édition prennent part à cette première édition qui s’étalera sur 3 jours, organisée par l’Assemblée populaire communale (APC), et dont l’objectif est de «relancer l’activité culturelle dans la région», ont souligné les organisateurs.» Nous espérons, désormais, instituer cette manifestation comme une tradition annuelle pour permettre une renaissance de l’activité culturelle dans notre région» dira, Zohir Mammeri, vice-président de l’APC.M. Necib, présent à l’ouverture du salon s’est dit «honoré» par ce geste des autorités locales de sa région natale qui «mérite d’abriter des manifestations en tout genre et de retrouver sa place d’espace de rayonnement dans plusieurs domaines», a-t-il estimé.Au programme de cette manifestation abritée par la toute nouvelle bibliothèque communale récemment inaugurée, des conférences sur plusieurs thèmes ainsi que divers ateliers d’écriture et artistiques.