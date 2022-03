Quelque 38 artistes ont été retenus pour animer à Béjaïa la 12ème édition du Festival culturel local et de la chanson kabyle dont le coup d'envoi est prévu aujourd'ui dans l'après-midi à la salle des fêtes Youcef Abdjaoui de la ville de Sidi Aich, a annoncé le chargé de communication de la manifestation Achour Hamouche. Cette 12ème édition du festival local de la culture et chanson Kabyles sera ouverte, par un hommage délicat et en musique à Tahar Khelfaoui, Nadir Ait Zenati, ravis à la vie ces dernières années après des carrières flamboyantes, durant lesquelles, ils ont alterné leurs talents d'auteurs, de peintre et d'interprète. Ceci pour les hommages à titre posthume.

3 Communes

La chanteuse Wissam aura elle aussi un hommage. Elle sera présente à ce rendez-vous annuel de la chanson kabyle.

De grands noms de la chanson kabyle seront des invités d'honneur de la cérémonie d'ouverture de la 12e édition du festival de la musique et de la chanson kabyles. Il s'agit de Ldjida Tamchtouhth, Ferhani Rachid, Dahmani Bélaïd, Boudjemaâ Agraw, Amour Abdennour, et Loualia Boussaâd.

Outre le site central, trois communes ont été retenues pour y abriter les spectacles. Ainsi, la commune d'Akfadou accueillera le 8 Mars, à 14h00, un gala qui sera animé par les artistes Tinhinane, Hacen Adnani, Arezki Methia; Sofiane Zane et Yacine Zouaoui.

Le même jour et à la même heure Farid Braïk, Rabah Hayoune, Hichem Belguerma, L'hadi Beka et Wissam animeront un autre gala dans la commune d'Amizour le lendemain 9 mars à 20h30 Mustapha les Maghrébins, Fafa Abdjaoui, Moh Haroud, Brahim Rahim, Ahfir, Chafaa Moualfi et Baylache se produiront à El-Kseur.

La cérémonie de clôture est prévue à Sidi Aich par la remise des récompenses.

Parallèlement à l'activité artistique au programme, plusieurs autres animations y sont retenues, dont une foule de conférences, dédiées à l'évolution de la chanson féminine kabyle, sa place dans la chanson kabyle. Trois conférences qui seront animées par Boudjamaâ Rabah et Fateh Imloud, deux animateurs de la radio Soummam et Fadila Oulebsir, enseignante de tamazighth à l'université de Béjaïa sur des thèmes en relation avec la chanson kabyle. Coïncidant avec les festivités du 8 Mars, célébrant la Journée de la femme, cette manifestation culturelle connaîtra une importance participation de la gent féminine.

Les femmes en nombre

Annulée à plusieurs reprises en raison de la conjoncture sociopolitique du pays et la crise sanitaire, cette nouvelle édition est domiciliée à Sidi Aich. Elle se présente après la 11ème édition organisée l'an dernier au chef-leiu de la wilaya.

Les organisateurs et le public se réjouissent du retour de cette manifestation dans le paysage culturel et artistique de la région et sa pérennisation en son sein. Le nouveau commissaire, en la personne «d'Azifas», qui a remplacé Rabah Boudjemïa, animateur radio, est à sa deuxième édition. Bejaia renouera donc avec les galas et la joie de vivre après une litharge culturelle, un vide stressant. Ce festival fera peut-être oublier les affres du quotidien durant quatre jours.