Placé dans le cadre de la participation aux manifestations culturelles organisées en marge des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, qui se sont achevés le 06 juillet denrier, l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel Aarc, en partenariat avec le musée d'art moderne d'Oran- Mamo, les écoles des beaux-arts, d'Oran, de Tlemcen, de Sidi Bel-Abbès, de Mostaganem, ainsi que la Maison de la culture de Tlemcen Abdelkader Alloula et Riwaq El Fen Maghnia, organisent une exposition collective d'arts visuels ayant pour titre «Le sport, l'art et les artistes aux Jeux méditerranéens d'Oran - 30 artistes 60 visions». Le vernissage de l'exposition s'est tenu le dimanche 26 juin en présence des artistes, soit le jour du lancement des JM d'Oran.

L'exposition demeure toutefois visible jusqu'au 21 juillet au musée d'art moderne d'Oran. Ayant comme commissaire d'exposition Hellal Zoubir, plasticien designer, l'expo est actuellement visible au deuxième et troisième étage du musée. Il s'agit de «30 artistes, 18 jeunes, et 12 anciens», nous a t-on fait savoir.

Des visions et de l'éclectisme

Zoubir Hellal les a fait travailler sur un format 120x120 cm «pour créer l'unité». Deux peintures ont été réalisées par chaque artiste. Une par artiste sera offerte au Mamo», nous confiera le commissaire qui précise que ces «60 peintures inédites» réalisées pour l'expo ont été effectuées durant un laps de temps très court, soit entre mai et juin 2022. «Elles ont été réalisées en workshop en grande partie dans les écoles régionales». Côté artistes participants, on citera Noureddine Belhachemi, Mohamed Oulhaci, Adlane Djeffal, Hachemi Ameur, Ahmed Hamidi, Abdelkader Belkhorisset,Saïd Debladji, Abdelkader Mahboub, Hicham Belhamiti, Farouk Abbou, Slimane Cherif, Larbi Maâradji, Djillali Djafer Fekir, Hadj Khero Kassem, Hadjer Mihoub,Amira Bouzar Adel Dib, Amine Karoun,Merouan Djeffal,Ababou Djaoud,Soumia Benhaddou,Salah Tebaïbia, Tadjmahel Mazouz, Djamel Eddine Benchenine, Merine Hadj Abderahmane, Anis Djebli, Moussa Douar, Ismahane Mezouar, Oussama Harrachif et Kef Nemr Abdelouaheb.

«La Fête de l'indépendance et les Jeux méditerranéens(JM)» sont les deux thématiques sur lesquelles les jeunes artistes ont été enclins à travailler.

Le résultat est vraiment saisissant. Déclinées en différents genres et styles expressifs, les toiles exposées donnent, en effet, à voir une multitude d'expressions picturales. Si le sport est certes omniprésent à travers la représentation, notamment des athlètes, d'aucuns ont choisi de dépeindre la ville d'Oran, à travers ses artères et ses quartiers sous un soleil flamboyant. Outre les quelques portraits, les paysages urbains et l'environnement de la ville d'El Bahia croulant sous une lumière rouge /orange estival ou encore dans ses espaces nocturnes sont également représentés.

De la qualité indéniablement

L'art abstrait ou le semi-abstrait est aussi présent dans ce foisonnement de propositions artistiques et ce à travers différents médiums, à l'instar du collage et installation ou encore le courant expressionniste bien discernable dans certaines oeuvres, insufflant à ces dernières, une certaine aura de nostalgie.

Les regards sont multiples tout comme les moyens avec lesquels ces artistes ont su déployer leur imagination pour dire ces deux fêtes combinées, la nationale et l'internationale.

Le slogan «Oran dans le coeur» de ces Jeux méditerranéens ont, en effet, inspiré plus d'un. L'art dans tous ses états est dûment brossé par différentes façons. On notera parfois avec de la calligraphie, du portrait... Le regard ne s'ennuiera jamais tant la richesse des visions que proposent nos artistes sont bien diverses et éclectiques et ce qu'elles soient «classiques» ou relevant du domaine de «l'art contemporain». Il y a de l'émotion, de la singularité et parfois de l'humour dans certains tableaux dont la recherche esthétique se surpasse sur d'autres. De la couleur à foison et puis des vagues à l'âme, des traits sombres et des formes poétiques...

En somme, une belle exposition qui ne pourra laisser personne indifférent. Une exposition d'une qualité supérieure. Une exposition qui se révèle d'abord par l'harmonie de sa scénographie qui saute aux yeux, avant de céder le pas à la découverte de ses sujets traités et la richesse de ses contenus...

À visiter incontestablement!