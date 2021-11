Le Théâtre National Algérien Mahieddine-Bachtarzi organise et abrite, du 14 au 22 novembre 2021, une résidence de formation en écriture dramatique. Cette formation est, en fait, la deuxième phase de la «Résidence de formation en art dramatique pour les artistes du Sud de l'Algérie», organisée du 16 au 22 janvier 2021 à Tamanrasset, Adrar, El Oued. Les formateurs ont sélectionné 11 stagiaires, qui prendront part à la résidence d'Alger, et qui auront à écrire un texte qui sera produit par le TNA lors d'une troisième phase, et mis en scène par Abdelkader Azzouz - qui prendra part, lui aussi, à cette résidence. Les encadrants de cette deuxième phase sont Smaïl Soufit et Mohamed Bachir Bensalem.

Pour rappel, le Théâtre national algérien avait organisé, avec le soutien du Fonds national d'aide pour le développement de l'art et pour la promotion des arts et des lettres, du 16 au 22 janvier 2021 dans les maisons de la culture de Tamanrasset, Adrar et El Oued, une «Résidence de formation en art dramatique pour les artistes du Sud de l'Algérie». Cette résidence était destinée à tous les artistes du Sud du pays, 18 au total: Tamanrasset, In Salah, El Goléa, In Guezzam, Illizi, Djanet, Adrar, Béchar, Tindouf, Naâma, El Bayadh, Reggane, El Oued, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, Biskra. Elle a fait suite à un appel à participation lancé, en novembre 2020 par le TNA, proposant sept catégories de formation: Jeu d'acteur, expression corporelle, réglementation (coopérative et association), théâtre pour enfant, mise en scène, écriture dramatique, et scénographie.

Les personnes désireuses d'y prendre part avaient envoyé un CV et rempli un formulaire de participation sur le site internet.