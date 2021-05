L'Agence nationale des secteurs sauvegardés (Anss) veille à la préservation du caractère patrimonial du secteur sauvegardé et à la mise en oeuvre du Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (Ppsmvss) à travers 27 secteurs établis et délimités au niveau national en vue de la protection, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur de leur caractère historique, urbanistique, architectural et esthétique. À ce propos, la directrice de l'Anss, Karima Sadki, a rappelé que les secteurs sauvegardés «sont des ensembles immobiliers urbains ou ruraux habités, présentant un intérêt historique ou artistique justifiant leur protection et réhabilitation», rappelant l'établissement et la délimitation de 25 secteurs sauvegardés en vertu de décrets exécutifs publiés au Journal officiel, dont trois en février dernier. Il s'agit de trois ksour dans la wilaya de Djanet (El Mihan, Zellouar et Adjahil), a-t-elle précisé ajoutant que les décrets exécutifs relatifs à la Vieille ville de Miliana (Aïn Defla) et de la Kalaâ de Beni Rached (Relizane), classées secteurs sauvegardés fin décembre 2020, devront être publiés prochainement. Evoquant, dans le même sens, l'adoption depuis 2012 de plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés de la casbah d'Alger, de la Vieille ville de Constantine, de la Casbah de Dellys (Boumerdès) et la Vieille ville de Nedroma (Tlemcen), Karima. Sadki a fait état de la promulgation à venir de décrets exécutifs portant plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés situés dans les Vieilles villes de Mila, Ténès et Laghouat.

Les missions de l'agence

Le Ppsmvss représente un document d'urbanisme qui se substitue au Plan d'occupation des sols (POS), et partant tous les travaux liés à la restauration et d'aménagement intérieur et extérieur de biens immobiliers situés dans le secteur sauvegardé sont soumis à l'autorisation de l'Agence. S'agissant des missions de l'Agence en matière de mise en oeuvre du Ppsmvss, Karima Sadki a cité «l'accompagnement technique des services de la wilaya en charge du dossier de la Casbah», déplorant «des travaux non autorisés et non conformes entrepris par des citoyens au niveau d'anciennes bâtisses et des maisonnettes (douirette)». Dans de tels cas, le rôle de l'Agence se limite au signalement aux autorités locales compétentes (wilaya et commune de la Casbah), a-t-elle ajouté. Par ailleurs, la directrice de l'Anss a tenu à rappeler les différentes compagnes de sensibilisation en direction des habitants sur l'importance de préserver le secteur sauvegardé de la Casbah, de protéger ses monuments historiques classés ainsi que sur les techniques de maintenance des vieilles bâtisses. Elle a cité, dans le même contexte, des ateliers organisés au profit des enfants afin de les conscientiser sur l'importance de préserver le patrimoine historique de la Casbah, reflet de l'identité culturelle et urbaine d'Alger. Pour ce qui est d'autres secteurs sauvegardés, Karima Sadki a fait état d'un projet d'ouverture d'annexes de l'Anss au niveau des villes antiques de Constantine, Dellys, Mila et Ténès en vue d'assurer le suivi et la programmation des interventions.

Liste des 27 secteurs sauvegardés

Depuis 2005, pas moins de 27 secteurs sauvegardés ont été créés sur le territoire national et placés sous tutelle de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés pour en préserver les biens culturels. Ces 27 secteurs sauvegardés sont:

Casbah d'Alger (105 ha)

La Vieille ville de Constantine (85.93 ha)

La Vieille ville Sidi El Houari à Oran (70 ha)

La Vieille ville d'Annaba (18ha)

La Vieille ville de Tlemcen (51 ha)

La Vieille ville de Nedroma à Tlemcen (23 ha)

La Vieille ville de Béjaia (70 ha)

La Vieille ville de Dellys dans la wilaya de Boumerdès (171 ha)

La Vieille ville de Tenès dans la wilaya de Chlef (12 ha)

La Vieille ville de Mila (38 ha)

La Vieille ville de Mostaganem (103 ha)

La Vieille ville de Medea (35 ha)

La Vieille ville de Tamentit dans la wilaya d'Adrar (502 ha)

La Vieille ville de Miliana dans la wilaya de Aïn Defla

La Qalâa de Beni Rached dans la wilaya de Relizane

Le village d'Ait El Kadi dans la wilaya de Tizi Ouzou

La vallée du Mzab à Ghardaïa

Ksar Tamerna dans la wilaya d'El Oued

Les quartiers d'El Aâchech et Msaba dans la wilaya d'El Oued

Le Vieux ksar de Laghouat

Le ksar de Temacine à Ouargla

La kalaâ de Beni Abbès à Béjaïa

Les ksour d'El Mizane, Ouzelouaz et Adjahil à Djanet.