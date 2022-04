C'est une excellente initiative qui mérite d'être saluée et encouragée. Il s'agit de la tenue de la nouvelle édition du Salon national du livre à Chlef. Tout est désormais fin prêt pour la tenue de cet événement livresque prévu du 18 au 21 mai 2022, ont indiqué les organisateurs qui ont précisé que ce Salon du livre de dimension nationale verra la participation de plus de 25 maisons d'édition algériennes. Ces 25 professionnels du livre ont confirmé d'ores et déjà leur participation, selon les organisateurs. «Plus de 25 maisons d'édition ont confirmé leur participation à la deuxième édition du Salon national du livre de Chlef», précise-t-on. Cette nouvelle édition, prévue du 18 au 21 mai prochain, se tiendra à la Maison de la culture de Chlef. Il faut préciser que c'est grâce aux éditions «Les Presses du Chélif» que cette manifestation culturelle a vu le jour. Ce Salon du livre est donc organisé par Les presses du Chélif en étroite collaboration avec la direction de la culture et des arts et sous l'égide du wali de Chlef. Cette seconde édition, les organisateurs l'ont placée sous le slogan «Écrire pour le souvenir» et ce, «en reconnaissance aux nombreux écrivains dont les écrits portent pour l'essentiel sur l'histoire du pays». Il faut noter que parmi les participants au Salon national du livre de Chlef, figure de grandes maisons d'édition dont l'Agence nationale d'édition et de publicité (Anep). Cette dernière y exposera à la vente pas moins de 400 livres récemment parus et relevant de différentes domaines et genres dont l'Histoire, le roman, l'essai politique, la biographie et l'autobiographie.

Des ouvrages de référence

L'autre grande maison d'édition étatique ayant confirmé sa participation au Salon national du livre de Chlef, est l'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag). Cette dernière promet des rabais très importants sur les ouvrages de référence», précise-t-on.

En outre, de nombreuses autres maisons d'édition privées seront au rendez-vous, ont encore révélé les organisateurs. C'est le cas des éditions «Casbah», «El Qobia», «Frantz Fanon», «Apic», «El Hibr», «Mimouni», «Samar», «Loumi»», «Sedia», «Barzakh», «El Othmania», «El Maârifa», «Benhamda»,«Les Pages bleues», «Itsc Global», «Houma» et «Média Plus». Le Salon du livre de Chlef sera donc une opportunité pour le public chélifien de découvrir les nouveautés livresques de ces maisons d'édition. «D'autres maisons spécialisées dans le livre technique et scientifique dresseront leurs stands dans les locaux de la Maison de la culture à côté des éditeurs dont la production concerne en priorité les livres de jeunesse et d'enfants outre les ouvrages parascolaires et éducatifs», précisent encore les organisateurs.

Un riche programme d'animation

Ces derniers ont indiqué que le comité d'organisation, qui comprend en son sein plusieurs personnalités de la ville de Chlef et de sa région, a déjà établi son programme d'action et d'animation en collaboration avec le directeur de la culture et des arts de Chlef. «En plus des nombreuses conférences et tables rondes portant sur des thèmes en rapport avec la culture et l'histoire, les participants seront conviés à des visites sur des sites historiques et naturels dont regorge la wilaya.

Des cadeaux symboliques et des distinctions seront décernés aux participants à la fin de cette manifestation culturelle», ajoute-t-on. Il faut rappeler que la première édition du Salon national du livre de Chlef, qui s'est déroulée du 28 au 30 juin 2021, a été couronnée d'un immense succès. En plus de la participation d'importants éditeurs, ce salon a également connu la présence de plusieurs écrivains venus des quatre coins du pays. Cette première édition a également permis aux auteurs de la région de se faire connaître à l'instar d'Ali Dahoumene, Maâmar Aïssani, Nourhane Moumna, Boudjelthia Djazouli, Mohamed Harath, Ali Foudil, etc.