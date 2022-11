L'Algérie a accueilli la semaine dernière, les travaux de la 7e réunion de l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes, un mécanisme relevant de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (Alecso). Ont prit part à cette rencontre de nombreux experts spécialistes, des représentants de l'Observatoire de 22 pays arabes et du corps diplomatique accrédité en Algérie. Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général (SG) du ministère, Zouheir Bellalou, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a indiqué que cette rencontre «est l'occasion d'unifier les approches et les efforts, en vue de relever les défis actuels auxquels nous sommes tous confrontés en matière de préservation de l'identité culturelle et patrimoniale dans les pays arabes et d'en faire un facteur de développement durable et de création de richesses».

La réunion «est une opportunité propice pour unifier les efforts, en vue de combattre toutes les formes d'atteinte au patrimoine culturel exceptionnel et diversifié dans nos pays arabes», a souligné M. Bellalou, ajoutant que «l'Algérie qui a une bonne expérience en matière de protection et de valorisation du patrimoine architectural et urbain, a mis au point un arsenal juridique important dans le domaine de la protection des villes et des cités classées». Rappelant que l'Algérie «a mis en place des mécanismes pour l'inventaire du patrimoine architectural et créé plusieurs établissements spécialisés pour la sauvegarde du patrimoine architectural et urbain», le SG du ministère de la Culture et des Arts a affirmé que «l'Algérie est disposée à échanger ses expertises avec tous les États arabes». Après avoir indiqué que l'Algérie avait réuni toutes les conditions pour la réussite de cet important évènement, le même responsable a souhaité que cette réunion aboutisse à la définition des mécanismes de dynamisation de l'action de l'Observatoire en vue de réaliser ses objectifs suprêmes». Dans son intervention, le représentant de l'Alecso, Mourad Mahmoudi, a salué «l'engagement de l'Algérie à dynamiser l'action arabe commune», précisant que «cette réunion traduit cet élan, en veillant à améliorer les relations avec l'Observatoire». L'Alecso souhaite asseoir des bases solides à l'un des mécanismes d'action commune dans le domaine de la culture et du patrimoine, a-t-il dit.

De son côté, le coordinateur général de l'observatoire, Mohamed Al-Sormani a souligné que «les villes patrimoniales sont un véritable trésor qui peut servir pour la relance de l'industrie du tourisme», déplorant «la forte détérioration de certaines de ces villes, sachant que des lois existent pour les préserver». Il a rappelé les missions de «l'Observatoire en tant que mécanisme technique de protection du patrimoine urbain et architectural dans le monde arabe».

Les séances de la réunion se sont poursuivies par la présentation de documents et de rapports relatifs à la présentation du règlement d'application de la Charte pour la préservation du patrimoine urbain dans les pays arabes pour son développement, la présentation du projet de cadre pilote du répertoire du patrimoine urbain arabe, ainsi que le projet de formulaire de candidature au Registre du patrimoine urbain arabe. Inauguré en octobre 2016, l'Observatoire a pour objectif de préserver et de valoriser le patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes pour être au centre du développement urbain durable dans la région arabe à l'horizon 2030.