Au total 22 films sont en lice pour le Prix de la 3e édition des Journées nationales du film court-métrage amateur, ouverte dimanche à la Maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville de Bouira,ont fait savoir les organisateurs. «Vingt-deux réalisateurs, issus de plusieurs wilayas du pays, prennent part à cette troisième édition des Journées nationales du film court-métrage amateur qui s'est ouverte dimanche et qui s'étalera jusqu'au 22 décembre courant», a déclaré, la directrice de la Maison de la culture, Saliha Chirbi. La commission de sélection du ministère de la Culture et des Arts, a donné son accord pour la participation, a cette compétition, de 22 films sur les 24 prévus, selon la même source. Trois lauréats seront primés à la fin de cette manifestation culturelle, qui a connu la projection, le premier jour, de sept films amateurs, a-t-elle expliqué. Le fameux film «Ines» du réalisateur Djamel Bacha, qui a décroché une douzaine de Prix nationaux et internationaux, a été projeté à l'ouverture de ces journées. L'ouverture de cette 3e édition a connu aussi la projection en avant-première du film court métrage «Inza» réalisé par le ciné-club de la Maison de la culture de la wilaya de BéjaÎa. Le court métrage «Oulbat Choukoulata» (Une boite de chocolat) du réalisateur Cherbel Mustapha (Sétif) et celui «El Kalima El Akhira» (Le dernier mot) du réalisateur Youcef Bentis et aussi «Bridge» de Boukef Mohamed Tahar, ont été projetés au premier jour de cette manifestation du 7e art. D'autres courts métrages de réalisateurs des wilayas d'Adrar, Aïn Témouchent, Khenchela, Mostaganem, Alger, Relizane et Naâma, seront également projetés durant ces Journées nationales. Les réalisateurs Youcef Bentis, ainsi que Boukef Mohamed Tahar, qui ont remporté le Prix du président Ali Maâchi, sont présents à cet évènement, a fait savoir Mme Chirbi. En dehors de cette manifestation, les films «Lala Zoubida» de Yahia M'Zahem, et «Ila Akhir Ezzaman» de Yasmine Chouikh, seront aussi projetés. Une série d'ateliers dédiés à «la musique au cinéma», «l'art de réalisation», «techniques et métiers du cinéma» ainsi qu'à «l'éclairage dans le cinéma» est au menu de ces journées. Une exposition de maquettes de films amateurs participants, ainsi que de photographies de personnalités du 7e art et acteurs, est organisée à l'occasion, au hall de la Maison de la culture Ali Zaâmoum. «L'objectif de cette manifestation est d'encourager les jeunes talents du cinéma algérien à s'améliorer davantage et leur permettre d'échanger des expériences liées au 7e art», a souligné Mme Chirbi.