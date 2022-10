La 6ème édition du Salon national des arts plastique de M'sila s'est ouverte lundi avec la participation de 22 artistes plasticiens issus de 14 wilayas du pays. Cet événement culturel, abrité par la Maison de la culture Guenfoud EL Hamlaoui de la ville de M'sila du 17 au 19 octobre en cours, a pour thème: «La beauté de l'Algérie à l'aide d'un pinceau d'un artiste», a indiqué à l'APS Fouad Adoui, directeur de cet établissement culturel.

Des prix seront remis à trois participants au terme d'une évaluation des tableaux exposés par une commission composée de spécialistes, a-t-il précisé. Le salon s'inscrit dans le cadre d'un programme national visant à encourager les artistes plasticiens en particulier à exposer leurs oeuvres au grand public, à animer la scène culturelle locale, et à permettre aux jeunes talents de la wilaya de prendre contact avec des professionnels de cet art, a expliqué M. Adoui. Des visites guidées à cette exposition seront organisées au profit des élèves des écoles, collèges et lycées, et ce en collaboration avec la direction locale de l'education, a-t-on appris auprès de la Maison de la culture. Pour rappel, la wilaya de M'sila abrite depuis 1993 un musée d'arts plastiques, baptisé Etienne Dinet à Boussaâda, dans la maison de cet artiste plasticien, qui a vécu dans cette ville. Etienne Dinet est né le 28 mars 1861 et décédé le 24 décembre 1929 à Paris (France).