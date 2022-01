Le musée public national des arts et des expressions culturelles traditionnelles Palais Ahmed-Bey de Constantine, a lancé un appel aux artisans, couturiers et photographes pour participer à la 1ère édition de La Journée de la «m'laya» constantinoise, prévue le 7 mai prochain, a-t-on appris, ce mardi de la directrice du musée Meriem Guebaïlia. «La Journée de la ‘‘m'laya'' constantinoise, ambitionne de ressusciter un habit aux dimensions sociale, identitaire, sociologique, historique, symbole de résistance au colonialisme et de redécouvrir un pan de notre patrimoine immatériel, d'où l'appel aux artisans et artistes à participer pour présenter la ‘'m'laya'' sous toutes ses coutures», a précisé la même responsable.

Un délai a été fixé entre le 23 janvier courant et le 20 mars prochain pour la remise des travaux concourant à la meilleure ‘'m'laya'' cousue et la meilleure photo de ‘'m'laya'', a-t-elle souligné, relevant qu'artisans, couturiers, associations versés dans la culture et le patrimoine et photographes sont invités à participer à cette 1ère édition de La Journée de la ‘‘m'laya'' constantinoise.

Meriem Guebaïlia a ajouté que «l'événement vise à attiser la curiosité des uns et des autres autour de la ‘'m'laya'' pour redécouvrir les techniques de couture de cette longue étoffe, la particularité de son tissu, ses genres et ses accessoires, tout en encourageant les jeunes à apprendre à la coudre, à la proposer sur le marché et à l'immortaliser à travers des photos et des scènes de vie captant la grâce de cette étoffe».

Le musée Ahmed-Bey de Constantine proposera, de son côté, un documentaire qui donnera la parole aux spécialistes, historiens, sociologues, artisans, artistes et aux femmes pour retracer l'histoire de la ‘'m'laya'' et la différence entre les ‘'m'layas'' de Constantine, Guelma, Annaba et Souk Ahras, a détaillé la directrice du musée Palais Ahmed Bey, soulignant que des Prix distingueront la meilleure ‘'m'laya'' cousue et la meilleure photo. Placée sous le slogan «Constantine, la ‘'m'laya'' patrimoine et récit», la première édition de La Journée de la «m'laya» constantinoise, proposera un atelier sur l'art de porter cette étoffe, incarnant l'identité et la séduction et qui se fait, aujourd'hui, très rare dans les rues de Constantine.

Au cours de cet évènement, la «m'laya» sera remise au goût du jour à travers un défilé de jeunes filles en «m'laya» depuis le musée vers la Placette Ahmed-Bey, au centre-ville, a-t-on relevé. Pour rappel, le recours au port de la «m'laya» par les femmes dans l'Est algérien, particulièrement à Constantine, est nourri par divers récits et légendes.

Parmi ces faits, la «m'laya» serait portée en signe de deuil après la mort tragique de Salah Bey, surnommé «le bey des beys», qui régna à Constantine durant 21 ans.

Le port de la «m'laya», selon certaines versions, est lié à l'occupation du beylik de l'Est par l'armée coloniale française, et la défaite en 1837 de Hadj Ahmed Bey, dernier bey de Constantine.