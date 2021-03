Le roman «Fahla» de Rabah Sebaa est une oeuvre écrite en arabe dialectale (daridja), avec une transcription latine, a-t-on appris jeudi de l'auteur. Ce roman édité par les éditions Frantz Fanon, traite du sort d'une société ternie dans de fausses valeurs religieuses érigées en dogme, où tout commence dans un cimetière, le jour de l'enterrement d'un poète El-Goual, qui n'ayant pas le droit d'entrer au cimetière, des femmes lancent une révolution contre la marginalisation, l'oppression et la violence, a-t-il expliqué. «Fahla, est le nom du personnage principal du roman mais également une métaphore pour désigner (blad Fahla), un pays qui a su résister à toutes les agressions et qui est un symbole de résistance», poursuit M.Sebaa. Au sujet de cette oeuvre littéraire, Rabah Sebaa a indiqué à l'APS: «je préfère l'usage de la langue algérienne à celui de la darija qui est une mauvaise traduction de la notion de dialecte et qui charrie une forte péjoration». «La langue algérienne n'est pas un dialecte mais une langue à part entière avec sa grammaire, sa syntaxe, sa sémantique et sa personnalité linguistique», a-t-il ajouté.

«Il existe en Algérie une littérature d'expression arabe et une littérature d'expression française, il faut à présent ouvrir la voie à une littérature d'expression algérienne, cela va sans doute enrichir notre patrimoine linguistique et notre culture nationale», estime Sebaa. «Cette vision peut parfaitement s'intégrer dans un programme éducatif, et l'Unesco conseille fortement l'intégration des langues natives dans les programmes scolaires», souligne cet universitaire, en signalant que «des études scientifiques sérieuses ont montré que les langues de socialisation sont fondamentales dans le développement de la personnalité de l'enfant». Une littérature d'expression algérienne s'inscrit dans cette perspective, a-t-il fait savoir encore. Professeur en anthropologie linguistique, Rabah Sebaa a publié plusieurs essais, dont L'Algérie et la langue française ou l'altérité en partage.

l'arabisation dans les sciences sociales: le cas de l'Algérie, en plus d'articles dans la presse nationale sur différents thèmes et sujets de société et culturels.