Quinze films courts métrages sont en compétition lors des 6èmes Journées cinématographiques «Cinéma-Touat» lancées samedi à Adrar à l'initiative de la coopérative pour la culture et les arts «Açil».Coïncidant avec la commémoration du 61ème anniversaire des manifestations historiques du 11 Décembre 1960, ce rendez-vous s'assigne comme objectifs l'émergence des productions cinématographiques, courts métrages et documentaires, des jeunes participants issus de différentes régions du pays, a indiqué le président de la coopérative, Abdelkader Abd-dayem. Initiée avec le concours du fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et la Maison de la culture Mohamed Chibani, cette manifestation verra la projection des oeuvres cinématographiques à évaluer par un jury composé d'une pléiade de romanciers, critiques et des producteurs cinématographiques, dont Djamel Hazourli, Abdelkader Kadri et le metteur en scène Houari Mesri, selon les organisateurs. Cette activité cinématographique de trois jours prévoit également la mise sur pied des ateliers de formation au profit des amateurs du 7ème art dans l'écriture, le scénario, la mise en scène, des techniques de montage, ainsi que sur le court-métrage, concept, phases de production et autres techniques de réalisation, a-t-on ajouté. Intervenant lors du lancement de cette édition, le wali d'Adrar, Larbi Bahloul, a mis en valeur la mission de pareilles manifestations culturelles dans l'archivage des évènements qu'a vécus l'Algérie, dont le cinéma fut partie intégrante de la glorieuse guerre de Libération nationale, qui a été son porte-parole descriptif sur les scènes internationales. Le chef de l'exécutif a, à ce titre, appelé à promouvoir cette initiative pionnière, l'étendre pour lui conférer une dimension africaine à la faveur de l'association des secteurs de la culture, de la jeunesse et sports, du tourisme et l'artisanat et l'université d'Adrar.