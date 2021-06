Si Mohand Ou Mhand est incontestablement le poète kabyle ancien qui inspire le plus les écrivains et les chercheurs dans le domaine de la littérature amazighe de manière générale. Le nombre de livres écrits sur Si Mohand Ou Mhand ne cesse d'augmenter au moment où d'autres ouvrages édités il y a plusieurs décennies font l'objet de réédition car trop demandés par le lectorat féru de la poésie amazighe. C'est le cas du livre qu'a consacré l'auteur Mohand Ouramdane Larab à Si Mohand Ou Mhand. Cet ouvrage a été réédité cette semaine pour la troisième fois. Le livre de Mohand Ouramdane Larab est intitulé tout simplement: «Isefra n Si Mohand Ou Mhand». Il vient d'être réédité par la maison d'édition «Identité-tamagit». Il s'agit d'un recueil de poésie de Si Mohand Ou Mhand en version bilingue tamazight-français. Ce livre a tout une histoire. Il a été édité, pour la toute première fois, au Maroc aux Editions «Imperial» de Rabat en 1996.

Retour dans les étals

L'auteur a réussi à récupérer quelques centaines d'exemplaires de son livre qu'il a distribués en Algérie par militantisme. Il a fallu attendre dix années pour qu'enfin, ce livre soit édité, pour la première fois en Algérie. C'était en 2006 aux Editions «Le Savoir», une jeune maison d'édition lancée par l'auteur Hamid Mezaoui qui a écrit de son côté un livre sur le poète Cheikh Mohand Ou Lhocine. Mais, comme les livres consacrés à Si Mohand Ou Mhand sont très convoités par les lecteurs, cette fois-ci encore, l'ouvrage est épuisé en si peu de temps. Pendant donc plus de 15 ans, l'ouvrage de Larab sur Si Mohand a disparu des étals des librairies. Ce n'est qu'en 2021 que l'ouvrage est enfin réédité. Mohand Ouramdane Larab nous confie que le livre, dont il s'agit constitue une édition revue et augmentée. Sur près de 200 pages, l'auteur présente des poèmes inédits de Si Mohand Ou Mhand en langue amazighe avec des traductions en langue française. Dans ce recueil, sont compilés par moins de 140 poèmes inédits de Si Mohand que l'auteur a recueillis un peu partout en Kabylie.De Boulifa à Larab, de nombreux écrivains ont consacré des travaux à l'oeuvre poétique de Si Mohand Ou Mhand, à l'instar de Younès Adli, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Abdennour Abdesselam...

De nombreux travaux consacrés au poète

Le livre que vient de rééditer Mohand Ouramdane Larab sur Si Mohand Ou Mhand a obtenu le prix Mouloud-Mammeri qu'attribuait la Fédération des associations culturelles berbères dans les années 90.

L'ouvrage est préfacé par le regretté Mohand Ou Idir Ait Amrane, ancien président du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA).La préface est rédigée dans les deux langues: française et amazighe. Mohand Ouramdane Larab y cite, en outre, les noms de toutes les personnes auprès desquelles il a collecté les poèmes en question. Il faut préciser que Mohand Ouramdane Larab est l'auteur de nombreux autres livres, une quinzaine. Les livres de Mohand Ouramdane Larab sont essentiellement axés sur la littérature amazighe orale, la poésie plus particulièrement. Mohand Ouramdane Larab est un ancien producteur à la Radio nationale-chaîne 2. Il a notamment produit et animé une émission littéraire de 1995 à 2003.