Le directeur des lettres et du développement des arts au ministère de la Culture et des Arts, Missoum Laâroussi a fait état de la délivrance, à ce jour, de 13.418 cartes d'artiste, dont 554 cartes biométriques, électroniquement sécurisée. Dans une déclaration à l'APS, Laaroussi, qui est aussi le représentant du ministère auprès du Conseil national des arts et des lettres (Cnal), a précisé que la carte délivrée par le conseil, est valable pour «cinq ans renouvelables», et qu'elle «détermine avec précision la qualité de la profession exercée au regard de la présence de près de 180 professions rattachées au domaine artistique et reconnues par le ministère du Travail», précisant que «la carte d'artiste électronique remplacera la carte régulière». Il a, en outre, indiqué que «l'opération d'octroi de la carte d'artiste (électronique) est en cours», et que cette carte «offre de nombreux avantages comme l'assurance, la retraite, l'investissement culturel et la création des établissements artistiques en bénéficiant du soutien et de l'accompagnement de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade)». Laâroussi a souligné que le Cnal «défend, depuis sa création, les droits des artistes en valorisant leurs compétences et en améliorant leurs conditions socioprofessionnelles», ajoutant que «l'Algérie a fait un grand pas depuis l'indépendance en matière de prise en charge de la situation de l'artiste». Le directeur des lettres et du développement des arts a rappelé le décret exécutif de 2014 relatif à la protection et aux prestations sociales de l'artiste et de l'auteur, qui définit «l'assiette, le taux des cotisations et la prestation de la Sécurité sociale pour les artistes et les auteurs dont les activités artistiques sont rémunérées». Il a également valorisé l'autre décret exécutif de 2021, qui «définit le régime qualitatif des relations de travail liées aux artistes (..) et encadre leurs droits et devoirs», en le qualifiant de «grand acquis», d'autant plus qu'il «détermine la qualité de la relation de travail pour les artistes, protège leurs droits et leur permet d'exercer leurs activités dans un cadre légal». «Ces deux décrets permettront d'entamer des consultations avec les artistes et des instances du gouvernement pour l'élaboration du projet de loi de l'artiste, en application des orientations des hautes autorités du pays qui insistent sur l'impératif de trouver des solutions définitives pour l'amélioration de la situation de l'artiste», a expliqué le responsable. Et d'ajouter que la Journée nationale de l'artiste célébrée le 8 juin de chaque année est «une halte importante pour faire le point sur les efforts consentis par l'Etat à l'effet de prendre en charge l'artiste et d'améliorer sa situation socioprofessionnelle en tant que véritable acteur dans l'approche économique et le développement durable». Créé en 2011 par décret exécutif, le Conseil national des arts et des lettres est placé sous tutelle du ministère de la Culture. Il est composé de treize membres dont des personnalités du monde des arts et des lettres. De 2015 à 2019, le Conseil avait délivré 10690 cartes d'artiste, d'après les chiffres fournis par la même instance qui a élargi la liste des métiers d'art. Le Conseil a délivré la première carte d'artiste numérique le 8 juin 2021. Dans le cadre de ses missions, le Conseil présente ses points de vue, recommandations et propositions en vue de définir les éléments de la politique de développement des arts. Il participe également à la protection et la promotion des droits d'artistes. La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a installé, mai dernier, des nouveaux membres du Conseil national des arts et des lettres présidé par l'académicien et critique littéraire, Abdelmalek Mourtadh. Composé de 13 membres, dont des représentants des ministères de la Culture et des Arts, et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le conseil réunit des plasticiens, musiciens, comédiens de théâtre et de cinéma et des figures du monde des arts et de la culture.