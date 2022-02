Douze pays participeront à la 2è édition du Festival international du monodrame féminin, prévue du 1er au 5 mars à El Oued, a indiqué l'association Sitar El-Ibdae précisant que cette édition sera dédiée à titre posthume à la comédienne Aïcha Adjouri, plus connue sous le pseudonyme artistique de Kelthoum. Organisée avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, cette édition verra la participation de 12 oeuvres produites par des troupes théâtrales arabes et européennes, représentant, outre l'Algérie, la Palestine, la Tunisie, l'Egypte, la Libye, le Yémen, l'Irak, la Mauritanie, la France et l'Espagne, a déclaré à l'APS le président de l'association Sitar El-Ibdae et commissaire du festival, Nabil Ahmed Messai. Il a fait savoir que le jury qui supervisera l'évaluation des performances des participants sera composé de Wahida Dridi (Tunisie), Khedoudj Sabri (Libye), Lydia Laarini, Fethi Sahraoui et Djamila Mustafa Zaggai d'Algérie, ajoutant que de nombreuses personnalités théâtrales seront honorées à cette occasion.» Des ateliers de réalisation, d'écriture et de mise en scène seront encadrés par plusieurs professeurs algériens et de pays participants», a-t-il révélé. Le programme de la 2ème édition du Festival comprend également des interventions de spécialistes sur «le monodrame féminin», a conclu Nabil Ahmed Messai.