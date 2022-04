La 25eme édition du Salon international du livre d'Alger vient de fermer ses portes.

Les retardataires se précipitaient encore hier, dernier jour, pour profiter des remises qui «allaient jusqu'à 60 à 70%» a fait remarquer Mohamed Iguerb commissaire du Sila lors de sa conférence/bilan traditionnelle. Il saluera d'emblée l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a permis d'exonérer tous les participants à la 25e édition du Salon international du livre d'Alger (Sila) des frais de location des stands, ce qui poussera beaucoup d'éditeurs à participer. Un Sila qui fut organisé en un laps de temps bien court et qui a vu pourtant une grande affluence du public.», argue t-il. Et de relever: « Ce sont plus de 1250 maisons d'édition qui ont pris part à cette 25eme édition du Salon international du livre d'Alger avec 266 maisons d'édition algériennes, 324 arabes et 660 maisons d'édition étrangères, le tout issu de 36 pays du monde entier et, notamment des quatre continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe et de l'Amérique.»Et d'indiquer:

« Cette édition a enregistré, le jeudi 31 mars 1300.000 visiteurs, sans compter les enfants et les femmes enceintes. Nous avons également enregistré 100.000 visiteurs sur la plateforme numérique à travers laquelle des livres ont été commandés et livrés à travers tout le pays et, notamment à Constantine, Illizi, Oran, Mila et même la Tunisie. Ce sont aussi plus de 50 activités culturelles qui ont été animées à travers les différents espaces du Sila, dont les salles «Sila», les stands des éditeurs ainsi que le pavillon «Esprit Panaf».

Un salon qui s'est étendu, précise t-on, sur 20.000 m2, décliné sur trois pavillons.

Iguerb mentionnera égalment la fréquentation record de la page officielle du Sila sur le réseau social facebook, en relevant le nombre de 426,447 personnes qui ont interagi. «100.000 visiteurs virtuels ont utilisé la plateforme numérique du Sila en visitant les différents stands et les espaces annexes. Et d'estimer: «Le grand second défi est celui du commerce électronique induit par la digitalisation cette année qui a permis à un ensemble de lecteurs de recevoir leurs livres et cela, de façon gratuite, ceci grâce à notre partenaire chronoposte à travers plus de 180 points qui existent à travers le monde, en faisant remarquer, par ailleurs, que la plateforme virtuelle technologique ZOOM Events a été financée et développée grâce à la société Adex Technologie.

À propos de facebook, le nombre de personnes qui ont visionné les publications du Sila ont atteint les 3.414.933 tandis que le nombre de visionnage des vidéos postées a atteint les 857.786».

Iguerb saluera par ailleurs l'Italie, pays invité d'honneur cette année, tout en relevant la qualité de son travail et la richesse et diversité de son programme culturel. Et de céder la parole à Antonia Grande, la directrice de l'Institut culturel italien qui relèvera à nouveau «le signe de respect et d'amitié» dont l'Algérie lui a fait part. Et de citer les points forts de sa programmation arguant le «bilan positif» abouti en termes de collaboration avec l'Algérie et, notamment dans les projets futurs liés à la traduction. Elle rappellera le travail effectué dans ce sens, et notamment les traductions de livres algériens vers l'italien qui ont déjà été faites en citant par exemple, le livre de Samir Toumi «Alger, le cri» sorti en Algérie chez Barzakh et qui a été traduit en italien par la maison d'édition Astrate, le roman «1994» de Adlene Meddi qui a été traduit pour sa part vers l'italien

par la maison d'édition Hopefulmonster ou encore la Fondation Feltrinelli qui a mis en place un fonds pour conserver les témoignages du soutien de Giangiacomo Feltrinelli à la cause algérienne, mais aussi la traduction du livre de l'auteure algérienne Amal Bouchareb par l'Italienne Jalanda Guardi.

« J'ai été émue de voir au Sila se rencontrer enfin l'éditeur italien avec son auteur algérien car ils ont travaillé ensemble sans jamais se rencontrer» Et de faire savoir: « La traduction étant un travail bien complexe, on est là pour faciliter les contacts et développer ainsi plus d'accords en mettant tout les sujets concernés en relation.

Le Sila a été l'occasion pour entamer des traductions dans les deux côtés.»

À noter qu'un des livres de. Kaddour M'Hamsadji sera traduit en talien et largement diffusé en Italie, nous apprend-on.

«Le grand défi c'est l'affluence considérable du public au Sila et, notamment son arrivée très tôt, dés 7h du matin, le jour même de l'ouverture du Sila.

Challenge relevé donc!», a conclu le commissaire du Sila.