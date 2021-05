À la barre, les trois jeunes, mais aguerris cambrioleurs du quartier dit «le vieux moulin», situé dans les hauteurs de la ville, regardaient autour d'eux avec une profonde affliction, et surtout ignoraient tout, des lois punissant le vol, et notamment le terrible et tranchant article 354 du Code pénal, (loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) qui dispose clairement et sans un mot d'excuse pour les malfaiteurs. Ces derniers ne savaient pas que le législateur était passé par-là et le premier, s'il vous plaît, puisqu'il a prévu que: «sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 DA, les individus coupables de vol...»

D'ailleurs, cet article a été taillé de telle manière à ce que, durant la durée de tout le procès, il allait comme un gant aux jeunes délinquants! Il évoque, pour cela, le vol pendant la nuit, l'escalade, deux personnes ou plus, de fausses clés, et autres, d'effraction extérieure! Toute la pa-noplie qui a permis aux gars du ministère public du coin de jouer sur du velours! Un méfait sur mesure, assurément pour de très jeunes bandits qui ignoraient tout des lois en vigueur! Evidemment, ces inculpés s'étaient présentés sans l'assistance d'un avocat, d'autant plus, qu'il n'y avait rien à dire sur l'inculpation! Habitant le quartier pauvre de la ville, Hazim.A.

Zouhir E. Ramouh F. ne pouvaient pas espérer grand-chose de la part du rigoureux et pointilleux juge du siège, assis face au procureur assuré qu'il était de faire des demandes claires et certainement assommantes! Ce flair nous a été inspiré par la récidive de ces messieurs les cambrioleurs de nuit, qui ont pris leur temps pour arriver à bout de la serrure du dépôt-magasin de chaussures «made in...». Lorsque la caméra de la visio, fut pointée vers le pupitre des magistrats, nous comprîmes vite que les débats seraient non seulement chauds, mais brefs, car les faits étaient clairs comme de l'eau de roche! Hazim A. un serveur de café, avant l'intrusion de la pandémie de Covid-19, 28 ans entend ses coordonnées, se lève et s'avance vers l'objectif de la caméra, placée depuis une salle de la prison. À la question du président, le détenu déclare tout de go, qu'il «regrettait son geste, mais qu'il n'avait pas de quoi manger et... -Ah, non, hein! Cela est le dernier mot à prononcer! Nous n'en sommes qu'au premier!», coupa le magistrat, visiblement tout de même, ravi que l'inculpé débute sa défense par les regrets, remords et tout ce qui peut aller dans le sens des «morsures des phalanges»! Le détenu ne cherchera plus les mots et parlera encore longtemps, toujours dans le sens des regrets! «Je croyais que les gens dormaient à cette heure-ci, et donc personne ne pouvait donner l'alerte! Le juge est satisfait de l'interrogatoire de Hazim dont le comportement est à lui seul, révélateur! Il passe au deuxième inculpé, Zouhir E. qui a tout craché sans gêne aucune: «Nous avions tout prévu, sauf l'arrivée des voisins qui ont tout faussé!», avait-il avoué sereinement. Le président appelle le dernier inculpé, en l'occurrence Ramouh F., qui était déterminé à nier tout ce qui s'est passé! «Nous étions en train de veiller tranquillement, quand des voisins ont surgi, armés de gros gourdins et autres pierres, menaçant dangereusement nos vies!» -C'est ça, il ne vous manque plus qu'à déposer plainte contre les mauvais voisins qui ont quitté leurs demeures, pour vous déranger!», ironise le magistrat qui prie le procureur de requérir. Le parquetier ne va pas par quatre chemins. Il parle lentement, à l'aise, sans paniquer: «Monsieur le président, je me suis aperçu avec un réel plaisir amer, tout de même, que deux des inculpés ont dessiné les contours de mon réquisitoire!

Les faits étaient clairs. Ils ont tenté de cambrioler vers zéro heure, après avoir brisé les deux serrures, avec une grosse clé à mollettes, ramenée pour les besoins!» On va me rétorquer qu'il n'y a pas eu de dégâts et d'objets volés! Oui, mais la loi est parlante: l'intention, vaut l'action! C'est pourquoi je requiers une peine d'emprisonnement ferme de 4 ans! Après le prononcé du dernier mot, des trois détenus, le juge transcrit le dispositif, et annonce sur le siège un verdict étourdissant pour les condamnés! Ils écopent de 6 ans fermes, dont un, est assorti du sursis!