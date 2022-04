«Les trois zigotos sont très bien connus de toute la cité, mais dont les petits exploits, ayant trait aux nombreux larcins n'en sont vraiment pas. Ils étaient si gauches que les policiers les relâchaient facilement, quelques heures seulement, après leurs forfaits, apparemment sans gravité notoire. Pour le moment, cela a été sans danger, mais, voilà que dans un passé si lointain, nos trois jeunes de 19, 21 et 23 ans, enhardis par la magnanimité des permanenciers de la sûreté de daïra du coin, passèrent à la vitesse supérieure, en élaborant un plan diabolique contre une banale agence bancaire, située dans le périmètre de la ville, qui connaissait de temps à autre, des coups d'éclats de petites bandes organisées, mais qui, une fois leur coup réussi, allaient se terrer pour longtemps, le temps que la vigilance se relâche un peu. Mais, le crime ne payant pas, voilà trois jeunes qui ont voulu s'adonner à un acte de banditisme, qui a si mal tourné, que fort heureusement, d'ailleurs, force est restée à la loi!».

Ainsi, s'était exprimée la voix du ministère public, via l'élégant procureur, un nouveau venu au tribunal, arrivé, il y a un peu plus de six mois, armé incontestablement d'une foi sans égal pour renforcer l'ordre dans la bicoque du parquet!

Le vol, délit prévu et puni par l' article 350 du Code pénal, est à voir de très près dans ces cas d'espèce! Il est bon, d'examiner l'article 350 (loi n° 06 -23 du 26 décembre 2006) qui dispose que:«.../ Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d' un emprisonnement d' un (1) an à (5) ans et d' une amende de 100000 DA à 500000 DA.

Les trois inculpés ne se sont pas remis du coup du sort, qui s'est abattu sur eux en ce début mars 2022, un mois qui voit un peu partout se multiplier les actes de banditisme, à travers nos cités, mais qui dispose d'un véritable filet formé de policiers et gendarmes, qui fait que ces situations, ou toute autre tentative criminelle, sont vouées généralement à l'échec! Douedji, Kamil et Faouzi vont être d'idéaux «partenaires» de la justice en faisant preuve d'une générosité dans les aveux. N'ayant pas de conseils pour les défendre, ils avaient compris avant leur comparution, que seule, la «coopération» avec la police judiciaire et de leur chef, le procureur, pouvait les aider à sortir du bourbier dans lequel, ils s'étaient imprudemment jetés!

Faouzi sera le premier à s'exprimer pour expliquer le «pschitt», qui a eu lieu. «Nous avons voulu jouer aux malins -bandits, en nous attaquant à l'agence, qui était bien protégée, par la présence de caméras de surveillance, qui ont vite fait de déclencher l'alarme... Et je...

--Dites donc, vous nn'étiez alors pas armés? C'est bizarre, comme situation. Vous décidez de passer à l'action, sans arme? Heureusement pour vous trois!», coupe momentanément le juge qui est stoppé dans son élan, par Kamil, qui semble être le chef du mini-gang et qui rumine, entre ses lourdes mâchoires: «Nous sommes de petits voleurs, certes, mais pas de grands criminels!».

Le président rétablit l'ordre, avant de poser une autre question relative à une éventuelle effusion de sang, si à Allah ne plaise, les garnements étaient armés! D'ailleurs, il ne retiendra pas le délit de «coups et blessures volontaires».

«Nous nous étions mis d'accord pour un hold-up, pas pour une boucherie!», renchérit Douedji, qui est prié par le magistrat de ne parler que si une question lui était posée.

Les débats s'essoufflent. Le président semblait satisfait. Il a peut-etre eu ce qu'il voulait.

Dans la salle d'audience, s'élève un léger brouhaha, comme pour s'émerveiller du coup entrepris et raté par les enfants du quartier!