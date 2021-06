Saléha F. est une jeune femme rousse et trapue, divorcée depuis 2019. Le couple se désagrège dès le début du quatrième mois de l'union! Elle n'arrive pas à mettre le grappin sur l'ex-époux de 100 nuits!

La femme a la face défigurée par la fatigue, les difficiles quotidiennes et de la débrouillardise du comment élever son unique enfant. Elle a ce sentiment d'être trahie par la non-application des lois! «Je suis harassée par les multiples va-et-vient entre le cabinet de l'avocat, et le guichet unique du tribunal, où l'accueil se fait désirer!» se plaint-elle au procureur de permanence. Modestement vêtue d'un costume bleu-clair, d'une paire de savates, de pointures 36, le destin a fait d'elle une femme seule avec une très belle fillette laissée, le temps du procès reporté deux fois déjà, à la maison de Nassima, Akila et Thouraya, trois gentilles voisines bienfaitrices qui gardent l'enfant, en attendant le retour de sa maman. Le jour du procès, elle entre dans la salle d'audience située au rez-de-chaussée, qu'elle a connue, il y a deux mois, de la vieillie bâtisse, en attendant que le vieux greffier l'appelle à la barre. Entre 8h45 mn et 14 heures, au moment où le juge du jeudi leva l'audience, pour griller probablement, une cigarette, elle faisait les cent pas dans le tribunal.! Elle sortait de la salle d'audience, rien que pour vérifier si monsieur Khemissi G. s'était dérangé pour l'intérêt de l'enfant qui avait plus que jamais, besoin de lui! Elle n'avait pas de quoi se payer un avocat. «D'après ce que j'ai appris, le procureur de la république me défendra à la barre. Il est 13 heures passées et mon affaire n'est pas encore tirée. Mon ex n'est pas ici. Il ne viendra pas! Le président va nous appeler. Je m'avancerai, comme par le passé, seule. Absent, Khémissi G. sera certainement malmené. Et alors? Ce sera quoi?! Je suis venue 10 fois dans cette même salle. J'ai attendu. On m'a appelée. J'ai récité mes malheurs.

La mise en délibéré! Rendez-vous pour la semaine ou quinzaine suivante verdict: il est condamné à une peine de 2 ans par défaut, avec un mandat d'arrêt! Puis, plus rien, jusqu'à la nouvelle plainte. Absent, pendant notre mariage, il a toujours été absent! Le temps de faire un enfant, puis évaporation; son dada préféré, c'est de courir les jupons à longueur d'année. Jusqu'à quand? Il faudra bien qu'il cesse ce manège.

Entre-temps, je souffre, ma fille, avec. Je suis à bout de forces mais je dois tenir pour elle. Tout à coup, elle se sentit bien! Pourquoi? Pour ne pas assister à un pagaille! Mais, la pagaille ne viendra pas de qui nous l'attendions, mais du père de l'épouse-humiliée, abandonnée, puis divorcée! Il est venu rencontrer son ex-gendre, et lui régler son compte! Heureusement, l'absence va tout arranger! Elle repense à Khemissi, son ex!

Le père, censé être le premier protecteur, sera désormais loin. À force de fréquenter les juridictions, nous sommes tentés de vous répondre qu'une fois sur mille, le papa s'éloignera peu à peu de sa fille, surtout si, entre-temps, il se remariait! Et qui pourra accompagner la fille, malade, le soir, tard dans la nuit noire? Elle nous raconte, juste de quoi se défouler!

«Après avoir passé une nuit blanche et m'être tournée et retournée plusieurs fois dans le lit, je me réveillai, le matin, avec une figure inimaginable. Je me regardai machinalement dans la glace, renonçai à me laver, à me maquiller, car, que penserait Salima, la voisine, à la langue de vipère? Ah! l'envie, la jalousie, le stress et la trouille d'être mal vue, moi, la jeune divorcée!» Soudain, le juge l'appelle et met fin à l'entretien.

Le président marmonna: «Monsieur n'est pas encore là! Bien, il viendra, Madame, soyez sûre, mais la prochaine fois, il sera solidement et fortement accompagné!» Il prit acte, rédigea le dispositif puis donna congé à Saléha qui retourna à la maison sans un «douro» de Khemissi!