La vieille et centenaire salle d'audience du tribunal de Sidi - M'hamed -Alger, a vécu un long et pénible procès parce que ce dossier fut ouvert en même temps que les procès dits «de la bande qui était au pouvoir»!

Les faits ont commencé en 2019, lorsque les enquêteurs, sur, vous l'aurez deviné, dénonciation anonyme, ont commencé par recueillir des infos autour des agissements scabreux au sein de l'APC de Khemis-Miliana, à propos de dépassements commis autour de pièces détachées, dépassées par la date de péremption, en plus de trafic du foncier (24ha) à Khemis! Said Hadad aurait bénéficié de largesses à l' «amiable», pour les enquêteurs, c'est de l'abus de pouvoir ou de n'importe quoi, d'où tout ce qui est illégal! Dans la salle d'audience, à titre de curiosité, nos fidèles lectrices Faïza. A. et sa maman, Lila. A. de Tixeraine (Alger), suivent avec attention les débats, car Faïza, la fille, est juriste et s'intéresse aux joutes juridiques qui défilent devant elle!

Sa mère Lila, a décidé de suivre les péripéties du procès, après qu'elle eut appris que les inculpés, étaient des cadres de l'Etat et des investisseurs, de la wilaya d'Ain Defla! C'est pourquoi, les joutes qui ont réuni à la barre, les six inculpés d'abus de fonction, d'abus de pouvoir, de complicité, de non- dénonciation de crime, de complicité de dilapidation de fonds publics, et son utilisation d'une manière illégale et construction sans permis de construire!

Quatre représentants des parties civiles, trois témoins de l'affaire, le quatrième, s'étant abstenu!

Le pôle pénal avait à sa tête, Hamza Bouqaïs, très bien assisté par la charmante procureure Safia Belgacem. Il y avait cinq inculpés et une douzaine d'avocats, dont Me Med Djediat, le conseil du directeur de l'urbanisme de la wilaya d'Ain Defla, lequel a déclaré, en toute bonne foi, que «les sorties sur le terrain s'effectuaient toujours en compagnie des responsables de la wilaya, notamment le secrétaire général, ce qui n'est pas rien, vu, que c'est le représentant du wali en personne et de l'Etat, surtout que le jour évoqué, j'avais réitéré mon opposition à la construction, étant donné qu'elle ne présentait pas les garanties de sécurité, exigées par la loi!» Me Abdelkader Krarcha a déclaré que le lopin de terre qui a servi au projet, était une sorte de dépotoir, ne servait à rien, et que l'investisseur avait présenté une demande d'autorisation pour l'installation d'une station à goudron! Me Djamel Eddine Khatraoui, Me Hamza Aïdat, Me Med Djediat, Me Mansour Bouzekar, Me Ahmed Archiche joueront le jeu ! Les conseils des parties civiles ont remis des conclusions écrites. Jamais, depuis l'intrusion de la pandémie, on n'avait vu un défenseur, plaider avec autant d'aisance! Au cours de son intervention, qui fut courte mais lumineuse, Me Djediat s'était efforcé de gommer toutes les fantaisies de l'inculpation. Par des images assorties d'exemples concrets, le vieux plaideur a réussi à dégager les fausses inculpations données par les enquêteurs, qui ont bossé avec des arrière- pensées, et des «on dit que...», sans aucune vérification, «surtout que mon client, âgé seulement de cinquante ans, avait un poste plutôt technique, qu'administratif!» À l'issue d'une courte mise en examen, le verdict tomba ainsi: Saïd Hadad et Felioune Salah 2ans de prison.

La relaxe pour Moussa Farah, Aziz Benyoussef et Moussa Abada. Kouachi Achi et Saïd Hadad, ont, en outre, écopé d'une forte amende.