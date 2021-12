Dans toute ville, cité agglomération, ou petit bled, il y a souvent des frictions entre voisins! Depuis assez longtemps, les services de sécurité étouffent dans l'oeuf, les histoires nées entre des voisins à l'esprit tordu, ou tout simplement, rendant un petit malentendu, énorme! Les policiers ou les gendarmes préfèrent de courts et mauvais arrangements, à de longs et pénibles bons procès! Il n'y a qu'à à assister à des procès, comme celui que vous allez suivre, pour vérifier les affirmations citées deux lignes plus haut! Sarah Z. et Souhila.H. se sont disputées le dernier samedi du mois de septembre 2021. Akila F. qui a joué à la pyromane, est la seule qui a pris partie! Farida, Theldja, Samia et Sofia, elles, jouent aux arbitres.

Elles essayent d'arranger les choses, entre les deux mères de familles, survoltées, excitées et revanchardes comme jamais, il ne leur est arrivé! Pourquoi donc l'arbitrage des proches voisines, qui n'ont jamais voulu que cela arrive, que le bâtiment n'ait pas de la «couleur» au «noir et blanc»? Hélas! Les faits sont grossis, deux plaintes atterrissent sur le bureau du parquet.

Les menaces sont retenues comme accusations, surtout qu'elles ont été proférées devant des témoins. Sarah semble contrariée par l'accusation. Il en est de même pour Souhila, qui tombe du ciel, surtout qu'elles n'étaient pas assistées d'un conseil. De mots en gros mots, on arrive de suite aux maux! On commença par des insultes pour atterrir aux menaces! «Je t'égorgerai, petite S...», aurait lancé la première dame. «Je t'enverrai un égorgeur de moutons en ces jours d'automne!» aurait rétorqué la seconde épouse, la voisine qui était entrée dans une colère incontrôlable! Puis la rumeur a fait le reste... Le juge les aide un tout petit peu en leur posant deux questions relatives aux menaces, Ordonnance n° 75 -47 du 17 juin 1975 de l'article 284 (ordonnance n°75 - 47 du 17 juin 1975) du Code pénal.

-Alors, mesdames les inculpées, on fait quoi de cette grave et bête poursuite? Vous vous mettez en colère pour des broutilles, et voilà où nous en sommes!», jette, dans une salle quasi vide, le magistrat, visiblement fâché de voir devant lui, là, deux femmes de familles, en train de vider une rancoeur, mais alors, une rancune, qui les a conduites à la barre, faire perdre son précieux temps au tribunal. «Qui a donc créé ces histoires? Qui a amplifié les termes rapportés par les amateurs de ragots, et dérangé l'esprit de bon voisinage? Si cela a été fait pour soulever des sourires et rires, c'est complètement raté!» Pourtant, Sarah, tout comme, Souhila, est, aujourd'hui, très fair-play! Les deux voisines se sont même lancé des sourires amicaux.

Face à la présidente de la section pénale du tribunal, les deux voisines-copines-adversaires de ce jour, commencèrent à se défendre, et bizarrement, le plus calmement du monde.

Cela plaisait au tribunal et même au jeune procureur, qui était si bien à l'aise, qu'il demandera en fin de procès, avant que les deux femmes ne prononcent le dernier mot que la loi leur confère, «l'application de la loi » une demande somme toute équitable, Cat, cette demande signifie que si le tribunal retient les graves faits, c'est le gourdin pour la coupable! Sinon, c' est l'indulgence qui animera la fin des hostilités, et ce, surtout que les deux inculpées se sont excusées auprès de la justice et de leurs familles!

La juge s'est appliquée d'entrée, à mettre de l'ordre dans les réponses des deux voisines-adversaires,«ennemies» le temps des explications au prétoire, faisant en sorte de ne pas avoir entendu les mots blessants, rééquilibrant le temps de parler des deux coléreuses femmes.

C'est pourquoi, elle a décidé de trancher sur le siège, en punissant les deux inculpées-victimes à se débrouiller pour payer au Trésor public, une amende de quinze mille (15 000) DA chacune pour que de pareils comportements n'aient plus lieu. À méditer, mesdames, n'est-ce pas, Akila?