«Bien! À vous, inculpé: qu'avez- vous à répondre devant cette grave inculpation, à la suite de coups et blessures volontaires sur votre femme, un bon médecin, estimée par tout le voisinage? La victime a eu un arrêt de travail de 21 jours. C'est grave. Etes-vous conscient de votre fâcheux

geste? Le magistrat qui regardait droit dans les yeux, le détenu lequel ne bronchait pas de peur qu'un incident tombât des nuages de la mi-novembre 2021!». Elle devait ressentir une douleur atroce. «Madame, que s'est-il passé cette nuit du 27? enchaîna le juge.

- Monsieur le président, par quoi vais-je commencer? Par les coups ou par les insultes? Par les humiliations quotidiennes depuis trois années? Par où dois-je débuter ma triste histoire? Aidez-moi, SVP!

- Commencez par où vous voulez, mais de préférence par les coups et blessures, objet de votre présence ici, renchérit le magistrat impassible. Oui; ce juge du siège qui a déjà entendu des vertes et des pas mûres.

- Monsieur le juge, en ce qui concerne la nuit du 27, il est rentré tard, je crois qu'il devait être, une heure du matin... et je...

- C'était la nuit du 25 alors? interrompit le magistrat qui évoquait la nuit du 21.

- Je disais donc que mon mari était rentré vers une heure du matin, ivre, plus que d'habitude:

«ivre-mort!» Il sentait seulement l'alcool, mais ce n'était pas méchant. Je me suis approchée de lui pour lui demander s'il désirait quelque chose. Il m'accueillit d'une gifle en plein visage. Une lueur rouge m'aveugla! J'ai pris ma face déjà enflée dans mes mains vite remplies de sang qui coulait de mes narines!

- Pourquoi donc n'avoir pas essayé de discuter avec votre époux? rumine le magistrat qui avait déjà une idée de la vie perturbée de ce couple, heureusement, sans enfant.

- Discuter? Comment? Il ne «discute» qu'avec ses mains et ses poings! Lui, a ses mains pour m'agresser, et moi, je n'ai que mes yeux pour pleurer!», marmonne Akila F. la victime sur un ton cassé et plaintif, voire catastrophé! Le juge prit ses tempes entre ses petites mains calleuses, histoire de faire passer probablement, la migraine du moment, puis se retourna vers le détenu et lui tint ce mini-discours en guise de remontrances:

«Voilà où vous en êtes à votre âge! Quand est-ce que vous allez vous arrêter de battre votre épouse?

- D'abord, je ne suis pas si vieux que cela! Lorsque vous me dites «à votre âge, voilà où vous en êtes!» Ce n'est pas juste! Ensuite, vous me demandez quand est-ce que je vais arrêter de la frapper? Je ne l'ai jamais battue. Elle ment... car elle...

- On ne dit jamais à une personne, encore moins, sa moitié, qu'elle ment, mais on dit plutôt, « qu' elle ne dit pas la vérité!». C'est compris? Et les coups reçus? Et le certificat médical? Allons, allons, soyez un homme: reconnaissez votre fâcheux mauvais comportement, cela vaut mieux pour vous! Vous pouvez même vous excuser auprès de votre épouse.

Il n'y a aucune honte à le faire! Le tribunal peut prendre en considération votre honorable geste et peut aller vers de larges circonstances atténuantes. Alors, on y va? Il faut être un homme!

- Je suis un homme! Monsieur le président, je vous en conjure, ne me blessez pas! Et...

- Le tribunal n'a blessé personne, ce n'est qu'un conseil! Nous avons sous les yeux tous les ingrédients pour une peine de prison, alors n'exagérez point. En ce moment, il n'y a qu'une seule victime: c'est votre épouse!», tonne le juge au bord de l'explosion, mais se maîtrisant à merveille. L'inculpé baisse la tête de honte, surtout depuis qu' il a reconnu, assis parmi l'assistance, trois voisins, et quels voisins! De véritables pies, selon un ami de la famille, qui s'entredéchirent à la barre!

- Je regrette; je demande pardon à ma femme. Qu'Allah me pardonne! Je suis sincèrement désolé. Je veux rentrer en compagnie de ma chère dame, lança l'inculpé.

- À la bonne heure! Vous voyez? Il ne suffit de rien du tout pour s'entendre.» «Monsieur le procureur, vos demandes, SVP? Intervient le juge.

- Application de la loi!», marmonne le parquetier qui voulait par là, aller dans le même sens que le tribunal. Sur le siège, le juge inflige une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis, ce qui permettra au mari de rentrer chez lui, en bonne compagnie, mais dans un état, mais alors dans un état, impossible à décrire...