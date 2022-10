Ce mardi, il y avait là derrière la barre, Salma. H. une inculpée de vol de bracelets en or, appartenant à Zina. D. la propre belle-soeur-victime et Esaàdi. H. le frère de l'inculpée et époux de la victime, qui était, ce jour spécial pour ces gens, dans tous ses états! Et avant l'ouverture du procès, vers les 10h 25, elle ne cessait de répéter à qui voulait l'écouter, que le précieux objet, volé, appartenait à la défunte maman, qui lui avait offert le bijou, seulement, à sa fille unique, la préférant aux trois fils, évidemment mécontents comme tout, 16 ans, après le tragique décès de leur mère. Oui, rancuniers comme jamais, les trois frangins ne voulurent point du «cadeau» fait à leur frangine par la défunte mère. C'est la vie, et il existe encore, ce genre de frères, en 2022!

Zina déposa plainte auprès du parquet qui dépêcha les inspecteurs de la sûreté du coin, habiles dans ces histoires de vol! Il est vrai que ces derniers temps, le nombre élevé de méfaits a poussé les services de sécurité à lever d'un cran leur puissance de «feu», en vue d'annihiler ce fléau, qui ne cesse d'étendre ses tentacules malfaisantes! Après la convocation, Salma fut entendue, et nia fortement. Elle mit en avant la mésentente, qui existait depuis toujours avec sa belle-soeur, une personne imbue de sa personnalité, jalouse et méchante plus qu'il n'en faut! Ce détail restera en marge de l'enquête et jaillira au moment venu. La victime, elle, a poussé Essaàdi, son époux à faire un douloureux choix: «Ou tu es avec moi, ou avec ta chère soeur -la-voleuse, et c'est maintenant que tu dois choisir!» avait-elle menacé, sur un ton qui ne laissait pas trop le choix au pauvre M, déchiré entre deux amours: le fraternel et le charnel! Vous avez sans doute compris le choix du mari. Jamais, au grand jamais, la «sanguine» n'a été si battue, par la «compagnie»! L'épouse était trop sûre d'elle, et la belle-soeur, traumatisée par la salissante et grave accusation de vol, était franchement,.K.O! Elle ne savait pas ce qu'était un poste de police, et soudain, la voilà, en face de jeunes et moins jeunes flics, harcelée tout de même par des questions embarrassantes. De plus, elle ne comprenait pas, dans un 1er temps, pourquoi son propre frère, issu du même sang, se trouvait de l'autre côté de la barrière! L'enquête prit beaucoup de temps, avant le passage à la barre. Un collier en or avait disparu de la maison de Salma et Essaàdi, il fallait bien retrouver l'auteur, ou les auteurs, de ce méfait. Cette dernière perdra de sa superbe, lorsque, au moment de commencer à goûter à la saveur de la justice, la juge ordonna le renvoi pour une quinzaine de jours de cette 1ère comparution, des parties en présence. La victime de vol était si pressée d'en finir, qu'elle fit une remarque qui déplut aussi bien à la présidente, qu'à la procureure! En effet, elle lança, d'un air qui en disait long sur sa totale méconnaissance des us et coutumes des juridictions: «Ce renvoi est le résultat des «démarches de ma belle-soeur qui voulait ainsi échapper au châtiment qui l'attendait!» Alors, là, mes amis, la magistrate vit ses traits changer du tout au tout, avant de clamer, calmement, sans donner l'impression de s'être emportée contre cette sortie hasardeuse de la victime:

«Ecoutez bien, Mme! Votre statut de victime fait que vous êtes sous la protection du tribunal. Mais ce privilège ne vous permet pas des dépassements du genre, de celui que vous venez de commettre. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à partir de maintenant, toute déviation, tout mot prononcé dans le but, d'égratigner l'autorité du tribunal, vous enverraient à une autre audience qui vous ferait vite regretter ces comportements d'une autre ère!» Un silence religieux accueillit alors, le brandissement de cette «épée de Damoclès». La victime avait bien compris cet avertissement, et se tiendra donc à carreaux l'audience suivante! Le jour de la seconde audience, le trio de justiciables se présenta à la barre, évidemment, sans avocat, et surprit, aussi bien la composition du tribunal, surtout la représentante du ministère public, que l'ensemble toute l'assistance, lorsque le mari, en déclarant, avec un sourire franc, sans aucune gêne, que le collier avait été restitué, sans aucune autre précision: «La juge hocha la tête, en murmurant, toute contente de l'issue heureuse de l'affaire: «Ainsi, Mlle, vous avez récupéré votre précieux et cher bien. Tout est bien qui finit bien!» La victime, elle, ne montrait pas assez sa satisfaction. Elle affichait une mine quelconque, même si elle semblait contente d'avoir retrouvé son bien! Le visage brun du mari a retrouvé des couleurs, puisque l'accusation tombait d'elle-même! L'honneur de la famille est sauf, même si le bouche- à- oreille a fait des ravages dans la cité de résidence des parties en présence!