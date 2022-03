Les nombreux sinistres sur nos routes sont de plus en plus meurtriers! Que de sang, de larmes, de lamentations, de pieuses pensées pour les disparus, pour certains, prématurément, sans évoquer les dégâts et pertes sèches et autres, en matériel roulant! Jugez plutôt des statistiques des services de sécurité, elles sont énormes, dévastatrices, dans certains cas de figure, édifiantes!

La dernière semaine du mois de février et la première semaine du mois de mars 2022, prouvent, si besoin est, que les accidents de la route demeurent le spectre numéro «un», dans ce domaine! Du 26 février au 05 mars 2022, les autorités ont enregistré 25 décès et 1314 blessés!

Une semaine après, 21 décès et plusieurs centaines de blessés sont venus grossir les sinistres statistiques, et le deuil frappant les familles. Ce qui est en soi, un peu trop, pour un jeune pays comme le nôtre, où, perdre même un seul compatriote, est insupportable. Il y a lieu de relever aussi, que le nombre d'accidents met en cause assez souvent, les transports en commun.

Le dernier en date, enregistré le 13 du mois courant, à El El Abiodh, (Tébessa), le prouve aisément.

À quoi est-ce dû? Pour le moment, c'est à l'étude, nous confie t- on, même si les responsables pointent de l'index, l'état désastreux de la plupart des voies de communication. Cela écrit, il y a surtout ceux qui sont derrière la mort et les graves blessures de personnes innocentes, qui rentraient chez elles, en toute confiance!

Le jour du procès, il y a trois articles de loi punissant les coupables d'homicides involontaires! Et c'est l'article 288 du Code pénal, qui a été retenu pour cette fois, et qui dispose: «Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1000 à 20000 DA.».

Les gendarmes et les policiers haussent parfois les épaules, devant ce gâchis d'écervelés, qui ne se rendent compte que le jour où ils perdent un proche!

Le procès de jeudi dernier avait mis en cause un chauffeur dont la responsabilité avait été établie par les enquêteurs qui étaient là, au bon moment.

L'accident ayant eu lieu à la sortie de la ville, les policiers ne sont pas restés une éternité pour être sur les lieux de l'accident. Ils étaient sur place à temps, pour entendre tout ce beau monde, qui a évidemment, vivement regretté la mort d'un vieillard de 73ans, a la suite de sa tentative de franchissement du passage protégé.

En effet, au moment où le vieux malheureux, entamait l'enjambée, une voiture arrivait à une vitesse au-dessus du raisonnable, et le prit, de plein fouet.

La victime chuta lourdement sur la caillasse, et sur place, rendit le dernier soupir, dans une mare de sang, car elle avait été touchée à la tête.

La juge tentait de rassurer l'inculpé: «Pourquoi trembler aussi fort? Ce n'est pas un crime que vous avez commis. C'est un ac-ci-dent mortel, certes, et nous allons voir dans quelles circonstances, il a eu lieu!»,annonce la magistrate sereinement, avant d'inviter l'inculpé à raconter sa version.

Houssem. G. Un plombier de 49 ans, tremblait de toute sa carcasse! Et savez-vous pourquoi? Simple.

Le taux d'alcool relevé dans le sang, prouvait à lui seul, la gravité du délit. Alors, il articule faiblement: «Que dois-je dire?

Je n'ai absolument rien vu au moment du sinistre! Maktoub, Mme la présidente!»

-CC'est tout à fait normal? Vous étiez out, ivre mort! Oui, qu'allez vous dire?

Le maktoub a bon dos!»,coupe la juge qui passera la parole au procureur qui allait requérir très fortement, sans circonstances atténuantes! « Nous avons à maintes reprises, dit et redit que le ministère public, ne prononce jamais, ses demandes à la criée!

Son représentant se sert de la fourchette, pour requérir! Et conformément à l'article 288 du Code pénal, nous réclamons expressément, une peine d'emprisonnement ferme de 2 ans et d'une forte amende, en l'occurrence 20000 DA!» lança, debout, du haut de son siège, le parquetier. Sur le siège, et pour la leçon, l'inculpé écope, publiquement, à titre d'exemple, d'une peine d'emprisonnement de trois ans, et d'une amende de 20000 DA!

Houssem. G. est groggy! Il y avait de quoi! Il lui reste l'appel, peut être