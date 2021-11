Certains couples formés en hâte arrivent devant la justice qui n'a pas que cela à faire! Et pourtant, ce triste dossier atterrit sur le pupitre du juge qui sait comment traiter ce genre d' affaires à condition que le mensonge reste dans la salle des «pas perdus ».

Les faits remontent à

l'année 2015 lorsque Salim voit passer dans la rue une très belle brune que le hidjab a encore rendue plus attirante. Sans trac ni aucune honte, il l' aborde et lui remet une feuille qu'elle happe au vol, comme un lézard le ferait avec un insecte volant. Elle met le mot dans le sac et prend le chemin de la maison familiale. Là, elle parcourt rapidement le billet qui s' est avéré être un numéro de téléphone sous le prénom: Djallel.

L' appel est vite donné. Le gus répond et le dialogue se noue sans aucune difficulté. Elle dit s' appeler Naouel- Rafika;elle est étudiante en sciences -po. Elle réside loin de la fac où elle suit assidûment les cours. Tout va très vite.

La visite chez les parents du prétendant, est suivie par la lecture de la Fatiha. Tout le monde est visiblement heureux.

Les sorties succèdent aux soirées, jusqu' au jour où la dame fait une découverte ahurissante: elle découvre par hasard l' adresse d' une certaine Fabiola H, la fiancée se rend chez elle. Là, elle apprend que la mystérieuse Fabiola, n'est que l'épouse légitime de Djallel. Il a réussi le tour de force

d'embobiner tout l' entourage de Naouel Rafika qui, visiblement, avertie, à temps, panique mais se reprend vite. Elle se rend à l' hôpital, où, grâce à une copine, un test de grossesse donne un résultat négatif.

Rassurée et désormais calmée, la bonne femme constitue un avocat et la machine judiciaire se met en branle, inexorable, nous écrirons même impitoyable avec ces multiples renvois!

Et alors là, c'est carrément la haine qui anime les deux ex- amoureux.

La haine qui se trimbale avec le couple où qu' il se trouve. Mais la haine prend alors une ampleur jamais égalée à la barre où se trouve le greffe dont la fonction principale est de transcrire tout ce qui se dit. Simple.

Les propos sortis de la bouche des parties en présence sont, pour les magistrats, une partie intégrante et intégrale du Saint Coran!

C'est ainsi que le linge sale, au lieu d'être lavé en famille, risque de l' être en public! Catastrophe!

Des mots qui pleuvent dans une salle d' audience, ne sont pas toujours beaux à entendre. Les murmures récoltés en pleine salle

d'audience, en sont la preuve irréfutable! Tous ces mots sortiront du tribunal, pour être repris dans la rue, impitoyables, tranchants, blessants, gonflés et surmédiatisés par les « on dit que ...» ou « il paraît que...!» Heureusement qu' il n'y avait pas dans ce dossier des témoins, sinon, que de frissons parcourraient nos pauvres colonnes vertébrales!

Les témoins! Les témoins à ne pas évoquer dans cette chronique du fait que personne ne savait quoi que ce soit de cette liaison ultra-rapide, tellement rapide, que lorsque la nouvelle de la rupture fut connue, aucun ne trouva à redire.

Les langues, les mauvaises et les bonnes langues parlaient de désir et non d'amour! Toutes les hypothèses furent passées au crible! Toutes les suppositions furent évoquées! On parlera longtemps de l'amour fou du couple éphémère, né d' un regard mal compris et mal avalé!

C'était une histoire d'amour et cette désormais légende est restée telle quelle, au tribunal, sous l'intitulé de «dissolution du mariage».

Un morceau d' anthologie d' une relation qui a surtout mal fini puisque ce fut un amour tronqué, vite oublié par la femme éblouie, victime d'un éphémère coup de foudre qui aura tout de même duré un laps de temps, assez pour saisir la portée du véritable amour, pas celui du cinéma, des feuilletons à l'eau de rose, mais le vrai, celui qui ne dérange ni les familles, ni la justice ni les juges, qui ont aute chose de plus sérieux à faire!