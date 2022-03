Hannah. S. est une petite et menue maman, frêle et très mal en point, qui s'est déplacée à la barre devant la juge pour se plaindre du très mauvais traitements de son fils Hamed L. 28 ans, que Me Med Djediat présente comme un malade qui a beaucoup plus besoin de soins et d'attention, que de comparutions, face à des juges du siège souvent à la main lourde. Cela écrit, signalons les écoutes, les condamnations, les longue attentes des «tortures morales», en l'occurrence les mises en examen des verdicts, et les tristes annonces des détentions. Une chose est certaine: le procureur de cette audience, a détaillé, devant un public record, les ecchymoses qui avaient été relevées par le médecin, de l'épaule gauche au poignet droit, endolori, fragile et enflé. Les «coups sur ascendants», fait prévu et puni par le lourd article 267 du Code pénal (Ordonnance N°75-47 du 17 Juin1975) qui dispose dans son alinéa 1, que,: «quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu'il suit: 1°) de l'emprisonnement à temps de cinq à dix ans. Si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l'espèce mentionnée à l'article 264...»

Cette fois, Me Djediat défend les intérêts de Hannah. S. Une maman malmenée par son ainé que le conseil a qualifié de dangereux désoeuvré de 28 ans. ´´C'est là une grave situation d'une famille déchirée. Il y a cinq ou six ans, j'avais réclamé des soins pour cet inculpé plutôt malade qu'agressif ´´avait martelé Me Djediat. Le procureur, et Me Lamouri, ne sont pas d'accord avec le plaideur, chacun pour ses raisons. Le parquetier évoque les coups et blessures volontaires sur ascendant. «C'est un grand délit, suivi d'ecchymoses visibles et démontrées par le certificat médical! Il nous a été possible de les voir de près au parquet le jour des faits. C'était insoutenable! Il nous est quasi impossible de parler d'autres choses que de méchancetés vis-à-vis d'une mère. Et c'est pour cela, rien que pour cela, que nous réclamons sans regret, une peine d'emprisonnement ferme d'un an, et c'est peu demander! ´´ avait alors, articulé le représentant du ministère public, qui avait suivi les déclarations des lamentations de la victime et de l'enfant- inculpé en larmes. Hannah avait tout raconté jusqu' à la prise de cachets avalés, qui l'étendaient net sur la dalle de sol de sa chambre. «Ces prises le laissaient sur le carreau une dizaine de jours, durant lesquels je veillais sur lui. Je le lavais; je le nettoyais, je le parfumais, car je l'aime cet enfant, c'est mon petit enfant. Il n'a jamais connu son père décédé lors d'un accident de voiture alors qu'il se trouvait encore dans mon ventre! Il était un invisible foetus à son quatrième mois. Je lui ai donné le prénom de son défunt papa!

Hamed.L. Lui, derrière une face noyée de larmes défigurantes, a fait appel à l'arbitrage d'Allah dont il demandait la clémence. La salle était plongée dans la tristesse. Et Allah a été évoqué par Me Belouadhah Lamouri, l'avocat de Dar El Beïda (cour d'Alger) en parlant des parents et ce qui attend pour ceux qui malmènent leurs propres enfants, et tous les moyens sont à portée de main pour le faire. «Oui, le fils a son côté violent! Oui, Hamed a besoin qu'on l'aide! Il n'a nullement besoin de poursuites, de rudes et zélés policiers qui l'arrêtent sans ménagement, lui passent des menottes, tel un criminel!» (ici, la présidente regarde le parquetier, comme pour attendre une réponse à la grave accusation de maltraitance de la part des flics, travaillant sous sa haute autorité! Le conseil sait désormais qu'il venait de faire mouche!) La présidente, elle, était en superforme. C'est pourquoi, elle a préférée plutôt suivre les arguments frappants, de Me Djediat ´´que le côté violent ´´ du détenu. Elle sait qu'elle est tenue d'obéir à la loi pas ´´d'ausculter´´ les prévenus. Oui, elle peut ordonner une expertise avant de faire jouer les termes de l'article de loi punissant les auteurs de coups et blessures sur ascendant... Entre-temps, le détenu continue de sangloter en pleine salle et fait des malheureux curieux, des gens qui chialent devant une victime du sort qui voit un fils, aimé de sa maman, pleurnicher comme un bébé qui vient d'égarer son jouet! La magistrate, qui en a vu d'autres avant Hamed, fait en sorte de ne rien entendre, et, plus grave, de ne rien voir. Elle scrute au loin, les gens assis au fin fond de l'immense salle d'audience, qui, semblent abattus par ce spectacle! Un insupportable spectacle que le procureur a décrit comme étant punissable à souhait! La sentence a été mise en examen pour la semaine prochaine!