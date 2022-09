L'histoire, la triste histoire commença un jour de la tenue d'un procès retentissant et qui s'achevait tard durant une semaine, dans la nuit noire. Ce n'est pas tant les débats de ce fameux procès qui nous intéressent, mais la mésaventure qui arriva à une charmante juge d'instruction blonde, connue et reconnue pour sa compétence et son intégrité.

Elle fit quelques pas lorsqu'un jeune homme bien physiquement et surtout très bien nippé, l'aborda prestement sans la connaître et lui tint ces propos sans qu'elle ne bronche et ne place un mot:Elle dira plus tard, amère aux intimes, qu'elle s'est faite avoir comme une gamine! Elle raconte: -- «Bonsoir, présidente! Vous rentrez chez vous? Nous sommes voisins et je suis taxieur à l'occasion. Puis-je vous accompagner? Je suis le voisin de Yacine, le flic démobilisé, vous savez, votre cousin qui a fait un grave accident avant le dernier Ramadhan.» Ce dernier détail la rassura.

La magistrate resta debout comme un «i» sans pouvoir placer une syllabe! Elle arrive enfin à parler pour remercier ce galant jeune homme. Elle monta hâtivement dans la voiture qui démarra aussitôt vers la cité où elle habitait. Le trajet fut long et silencieux.

Cette situation était normale, du fait d' abord que les magistrats ne sont jamais bavards et que les passagers ne se connaissaient pas. Comme les juges d'instruction travaillent tous les jours, elle descend au tribunal chaque matin. Ce fut l'occasion pour l'homme qui s'appelait Nabil.S. de l'accompagner.

Ainsi, ils devinrent de bons amis. Ils le furent si bien que le bienfaiteur de Mme la juge, cette excellente ancienne et sérieuse greffière, qui avait tout entrepris pour être ce qu'elle est devenue, fut invité à la maison un vendredi où un succulent couscous fut servi par la soeur cadette, Naïma qui avait ébloui l'homme. Ce fut le coup de foudre! Les choses allèrent vite. Nabil et Naima célèbreront bientôt les noces par un acte de mariage. La consommation sera pour plus tard, en été, si tout allait bien...

Après ce marathon, Nabil se fera désirer allant jusqu'à ne pas se rendre chez eux, arguant le fait que la réputation de la juge -belle-soeur risquait de prendre un coup. Il a même fait courir le bruit d'une future liaison avec la juge, du fait que l'honorable famille ait refusé de laisser Naïma sortir avec le fiancé avant le mariage! Une intrigue empoisonnée, vraiment!

Vingt jours plus tard, il arriva chez sa «femme» et attendit le retour de la juge qu'il n'a plus revue depuis les fiançailles! Mme la juge d'instruction ne tarda pas. Après les salamalecs d'usage, sur un ton jamais vu et une attitude qui parut suspecte, Nabil demanda à s'entretenir en tête à tête avec, non pas la fiancée, mais avec sa frangine, la magistrate! Et durant l'entretien, le vrai visage de Nabil allait enfin apparaitre au grand jour. Du chantage! Oui, M. a usé de chantage. Comment? Pourquoi? Retenez votre souffle! Ce que vous allez lire est tout simplement époustouflant, étourdissant, authentique et diabolique! Otant un vrai masque blindé et surtout sans ton, ni regrets, l'homme avoua à la magistrate qu'il n'a jamais eu l'intention de se marier! Il l'a priée de n'opposer aucune résistance, sinon il se livrerait à la justice, et adieu le mariage, avec Naïma et bonjour aux dommages collatéraux pour la juge bien considérée par le voisinage, la chancellerie et Cie.

La malheureuse juge faillit perdre son équilibre et sa santé! Elle a même vacillé! «C'est cela ou le scandale! J'ai bien réfléchi et rien à perdre, au point où j'en suis!» souligna l'escroc qui se permit le luxe de ne fixer aucune date pour l'opération: «L'essentiel est de faire chuter le mandat d'arrêt!» C'est grave et dangereux; c'est difficile; je le sais, mais avec ta position, et ton poste, ce sera du gâteau!»,menaça-t-il encore une fois avant de s'évanouir dans la nature. Elle trouva «une aide locale», car la bonne réputation va jouer en faveur de la juge prise au piège. Un truc allait se déclencher et le mandat d'arrêt sauta comme l'a voulu le fiancé - escroc. Ce fut la délivrance de la juge qui a retrouvé ses esprits et la tranquillité, du moins, pour l'instant.

Mais, comment a-t-elle procédé pour sortir de ce guêpier? Nous n'en savons absolument rien sauf que ça, c'est le bon coté des magistrats, i-e la solidarité agissante et le coup de main délivrant, émanant des dieux, qui contrôlent la magistrature! Bien plus tard, par, on ne saurait vous dire par quel canal, la chancellerie apprit la farce, le délit et le scandale.

Elle convoqua la juge qui perdra de sa superbe. Elle a vite maigri et était mal en point. Entendue et interrogée durant de longues heures elle quitta le ministère, triste, triste comme jamais elle ne le fut.

Après les âpres délibérations, elle est finalement mutée loin, très loin de la maison qui l' a vue naître, bien vivre, grandir, réussir dans la magistrature et s'embourber dans la mélasse pour avoir accepté de monter avec un inconnu qui s'est avéré être, un bon comédien-un vrai escroc-bandit...