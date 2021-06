Dans les couloirs sombres de certaines juridictions, les familles en voie de désagrégation sont légion et certains policiers, sur ordre du procureur du coin, tient à l' oeil les parties en présence qui peuvent déborder et exploser à tout moment. L'affaire du jour met en scène un couple désagrégé, qui se présentera à la barre pour vider tout le fiel qui dégouline sur deux familles touchées par le hideux comportement d'une épouse sans enfant, mais à la sale réputation!

Fatiha B. est une femme volage et légère avec les hommes, surtout les riches voisins. Son époux s'en est plaint à ses proches à plusieurs reprises sans pouvoir la redresser comme il le voudrait. Chaque jour son scandale! Malheureusement, les envoyés «spéciaux» n'ont pu rien faire, l'épouse s'enhardissait à chaque tentative de rappel à l'ordre, mettant K.-O., toutes les bonnes volontés, y compris le pauvre mari défié dans toutes les entreprises de son entourage. Pourtant, ce même entourage lui avait rappelé qu'elle était, en plus de méchante, stérile et depuis 9 ans, elle lui menait une vie d' enfer. Donc, ce même entourage l'avait incité à la mettre à la porte et de refaire sa vie avec une fille plus jeune et plus respectueuse que cette diablesse qui, si elle continue ainsi, peut lui faire commettre l'irréparable!

«Elle ne vaut pas le coup! Débarrasse-toi d'elle avant qu'elle ne t'envoie te faire prendre dans les sarcasmes, des gens, et pire, pendre haut et court!», lui a soufflé un jour sa cousine maternelle, mais rien à faire! Il tient absolument à elle! Il est vrai que c'est la mode de divorcer pour un oui et pour un non, mais tout de même, dans ce cas, il y a une limite à tout. Mêmes ses copines, ses voisines lui ont parlé, elle semblait absente et haussait ses frêles épaules. Aux dernières nouvelles, il semblerait que la première épouse serait derrière la volonté de Fatiha de rompre les liens du mariage. Cependant, elle connaît bien la fierté de Aïcha qui a oublié depuis longtemps son ex pour Tidjani, son cousin qui l'a prise pour compagne à la suite de la lecture de la «Fat ‘ha». Tout le voisinage le savait et savait surtout que Tidjani n'aurait jamais permis à sa compagne de voir l'homme qui réside près de chez eux. Aïcha avait de hautes qualités humaines, fierté, sensibilité et la séparation a eu lieu sur insistance de la belle-mère et de la soeur unique de l'homme qui, à l'époque, ne savait à quel saint se vouer. Seulement, voilà: Fatiha s'est avérée être une femme infidèle au troisième degré. Ses amants d'occasion, étaient connus du voisinage: les Mabrouk, Samy, Maâmar, et autres Rachid disparurent de sa vie, une fois le fruit défendu dégusté! Un jour, elle l'avait averti qu'il se pourrait bien qu'elle sorte avec le professeur de musique dont les femmes vantent les exploits. Une courte période s'écoula avant que madame ne fut surprise par l'époux avec un coiffeur que le quartier fuyait pour ses frasques avec les belles femmes. Plutôt que prévu, l'homme désespéré, tomba sur un avocat aux tempes grises, mais l'oeil vif, en l'occurrence, Me Med Djediat. Le surlendemain, après une longue entrevue au cabinet du conseil, la procédure est engagée.

L'avocat de la rue «Patrice Lumumba» d'Alger se jettera, les yeux clos, à l'eau pour y nager, très à l'aise! Dix jours après l'introduction de l'affaire auprès de la section «statut personnel» du tribunal, la première comparution fut fixée puis renvoyée sous quinzaine. Il y a comme «ça» des juges du siège qui tentent de faire baisser la tension et retarder la hâte du divorce! Mais ce dossier dépasse le brasier, car le feu a déjà commencé à prendre de partout au foyer par une épouse vorace!