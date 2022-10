Il est exactement 9h 35'. Le greffier appelle Khatib.H. Un bel homme de vingt-deux ans, à l'impressionnante taille élancée, plein de muscles sculptés, tel un sportif turc. D'un pas rapide et sûr, il s'avance très vite de la barre, en donnant la nette impression de vouloir, en finir au plus vite. Le président lui pose les habituelles questions et, surtout, le motif de sa présence dans cette peu recommandable juridiction.

Le détenu se prête au jeu relatif à ses coordonnées et répond sans détour, ni inutiles hésitations. Depuis la «salle des pas perdus», parvint un énorme brouhaha franchement dérangeant.Le procureur fit un signe de tête au jeune policier: moins d'une minute aprés, le calme revint. La salle d'audience est disciplinée. Le service d'ordre est toujours impeccable. L'atmosphère est au boulot, et le temps, dehors, est plus que clément. Le juge sort de dessous le pupitre, un paquet qu'il montre à l'inculpé:

«Est-ce à vous? demande à voix presqu'inaudible, le juge en fixant bien comme il faut, le détenu qui rétorque aussitôt:

- Non, M.le juge,que celui qui a trouvé ce machin, vienne ici m'affronter....

--Non, inculpé! C'est bien risqué de faire venir tous les éléments de la Bmpj. Encore faudrait-il, pour vous, prouver le contraire!!

-Amenez toutes les sûretés urbaines, si vous voulez, elles ne pourront rien prouver, car la rafle a été brutale!» coupe effrontément Khatib, qui est aussitôt remis à sa place par le juge, révolté par tant d'audace.

-Pardon, M.le président, mais j'ai été trop malmené, battu, gêné, bousculé, rien que pour donner les coordonnées du dealer, que je ne connais pas et....

-Cela va bien? Ou bien cela va mieux? Passons, si vous voulez bien, passons aux inculpations: détention et usage de came, faits prévus et punis par l'article 12, de la loi 04 -18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes

-«On a trouvé la drogue sur vous! Vous n'allez tout de même pas démentir cette évidence? La fouille a eu lieu devant votre domicile. La patouille est passée par là, suite à un coup de fil anonyme. Pourquoi avoir pris la fuite à la vue de la voiture de police?

«La fuite? Quelle fuite? Je n'ai jamais fui devant la police. Elle ne me connait que trop, et l'inverse est aussi, vrai.» Rétorque l'inculpé. Le magistrat avale la rectification du tir, puis demande à l'inculpé s' il avait été à chaque comparution à la barre, il avait été condamné.

-«Bon, c'est bon! Nous n'allons pas nous éterniser à ce propos Après une lecture rapide du P-V, il regarda en direction du seul inculpé et articula: «J'ai sous les yeux la preuve que vous avez pris les jambes au cou, pour vite disparaitre, à la seule vue des enquêteurs..

- Quelle preuve, s v p? coupe le détenu, inquiet de cette annonce..

- Vous voulez la preuve? La voici!» dit triomphalement le magistrat, en montrant à tout le monde un petit sachet de _ on ne saurait vous l'affirmer,_ quelque chose de pas trop lourd, mais tout de même, suspect! Le détenu resta muet pendant quelques instants, puis se mit à cracher des bribes de mots inintelligibles. - Le juge s'aperçoit de la terreur qui s'est emparée de l'inculpé et appuie encore plus sur le champignon. Le jeune inculpé fulmine, et fume, sans un gramme de tabac! Ces mots semblent avoir eu raison de l'inutile résistance de l'inculpé, qui se mit aussitôt à table.

-Oui, M. le président, je n'ai plus d'autre choix, que de reconnaître mon délit, et je vous demande de m'excuser d'avoir fait perdre votre temps. «Le juge est visiblement heureux et il va donc, illico-presto, passer à la vitesse supérieure! Le procureur se lève et y va fort! La plus rigoureuse application de la loi.

Et comme l'inculpé n'avait pas d'avocat, il s'empara de son stylo pour transcrire le dispositif et infliger une peine de deux années d'emprisonnement ferme et d'une amende aussi ferme de dix mille dinars.