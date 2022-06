Et la magistrate d'enchaîner sur le mot «responsable» pour demander alors, un certificat médical attestant de son état! Aucune réponse ne viendra renforcer ce mot. Elle jeta un regard furtif du côté du banc réservé aux proches des victimes, de l'inculpé, et des nombreux voisins et amis curieux, de voir comment allait se terminer ce procès! Les routes continuent d'être la scèneة Notre pays traverse une mauvaise passe en matière de morts sur nos routes (80 pour la seule quinzaine du mois de juin 2022), dont certaines sont peu recommandables vu l'absence quasi frappante d'entretien. Il n'y a qu'à assister aux audiences réservées aux blessures et homicides involontaires, pour se faire une idée de la chose.

Le petit monsieur entra dans ses savates et se tut jusqu' à ce que la présidente entame les débats sereins comme tout, surtout grâce au doigté de la juge qui a su mener le procès à terme. Il débutera par la lecture du procès-verbal de la police judiciaire qui a valu par sa clarté. II apparaît que le véhicule ancien, quoique en bon état de marche, ait quitté la chaussée, le chauffeur ayant tenté d'éviter un gros et volumineux amas de terre qui traînait sur le bas coté de la route. Et ce n'était pas une première du genre! Ainsi, le sinistre a eu lieu à la sortie de la ville, qui ne présentait aucun danger: «C'est cela le destin. Oui, Qadha oual qadar.». Une chose est certaine: le véhicule accidenté n'avait aucune voiture qui venait en sens inverse.

Etant donné que le véhicule était d'une autre époque, l'enquête n'a rien apporté, mais alors pas du tout, de plus que les éléments traditionnels. Effectivement, on n'a jamais su avec précision, s' il y a eu ou non, un excès de vitesse. Tenez! Il n'y avait même pas de ceinture de sécurité dans le véhicule accidenté! Il n' y a que l'aspect de la voiture qui payait de mine... enfin, avant le sinistre.

À propos, que devient le fameux témoignage «spontané» et jamais demandé par le magistrat? Evaporé! Il y a, comme cela, des personnes qui entrent pour la première fois de leur vie, dans une salle

d'audience, sans connaître les us et coutumes des juridictions! Et par la suite, en avant pour la rumeur, toutes les rumeurs!

Pour plus d'esprit équitable, la magistrate avait pris soin de lire la déposition du fameux témoin!

Revenons aux débats pour laisser la parole à l'inculpé qui a eu la sagesse de ne pas paniquer en récitant l'accident et ses conséquences dramatiques. Il aura été précis, et surtout, honnête dans son récit. «Je peux vous affirmer que, c'est ce que je retiens de l'accident, je ne garde que la perte du contrôle de la voiture du défunt, et le premier tonneau effectué. Je ne peux vous en dire plus. Je suis responsable, certes et je le reconnais, mais pas coupable des décès».

La juge entra alors dans une ire «contrôlée» en évoquant, l'expression de l'inculpé: «Je ne suis pas coupable, c'est sûr et certain, mais, et je le regrette, responsable!».

Le pauvre inculpé, qui n'avait pas de quoi se permettre un conseil, était las d'avoir à raconter encore une fois, les images ancrées à jamais dans le subconscient.

La juge en a eu pour son dossier. À part les deux morts, il n'y avait rien d'extraordinaire. «Il y a deux familles frappées de plain-pied, des familles qui ont perdu des êtres chers à cause de la stupidité des uns et des autres car, comment expliquer à des parents meurtris, qu'un quelconque amas de terre, tristement laissé au bord de la route, a été la cause du décès de leurs enfants.»,a récité le procureur qui a réclamé l'application, avec toute la rigueur, de la loi! Pour lui, «l'inculpé faisait un excès de vitesse, qui sera fatal aux deux morts!».

Le verdict a été mis en examen, la présidente ayant préféré prendre plus de temps, avant de trancher.