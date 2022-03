À cette occasion, nous dédions les meilleurs voeux à toutes les femmes relevant du secteur de la magistrature! La salle d'audience était presque vide, en cette fin de journée, où avaient défilé, avant que la juge n'entende Akila. T'inculpée de coups et blessures sur sa propre mère.

«Alors, inculpée, vous êtes étudiante, en quoi?»lança d'emblée la magistrate qui évita exprès, de regarder en face, l'inculpée qui répondit aussitôt:

-«En informatique, madame la présidentee! Oui, je regrette amèrement mon geste. Je suis responsable, mais pas coupable...

-Est-ce cet outil qui vous a appris à agresser votre vieille et pauvre maman??

-- Je... Heu... Je regrette mon fâcheux geste et je nn'aurai jamais dû frapper aussi durement ma pauvre vieille mère!» articula, déboussolée, la malheureuse étudiante. Soudain, alors que toute la salle était intéressée par le sermon «éducatif» de la présidente, la vieille maman se leva et tenta de regagner le prétoire. Le flic la stoppa! La magistrate ne dit mot, car sans trop le vouloir, la dame venait de piétiner les procédures, car on ne se lève jamais en se dirigeant vers la barre, qu'avec la seule autorisation de la juge qui laissa faire! « J'ai voulu me déplacer vers vous, pour vous dire que je lui ai déjà pardonné la faute! La juge qui en a vu d'autres, invite alors le procureur qui n'a pas voulu enfoncer le clou, après le geste désespéré de la maman, Me Med Djediat, fut invité à plaider la cause, devant une poignée de jeunes avocats, qui suivirent là aussi une brève, mais séduisante plaidoirie, en prenant des notes sur leurs smartphones ! Une manière aussi de prouver que les dernières promos, n'étaient pas de la génération de celles de Me Med Djediat, travaillant parfois au stylo! «Encore une fois, la jeune fille-étudiante, je le reprécise, s'est distinguée par de mauvais et condamnables comportements, aussi regrettables qu'exécrables: elle vous l'a dit tout à l'heure, qu'elle n'était pas responsable, mais tout de même coupable. Sa main a devancé sa langue. Pourtant, elle est normalement constituée. C'est douloureux, mais enfermer cette étudiante, n'est jamais souhaitable! En principe, c'est elle la malheureuse victime d'un destin noir, car autant, elle a toujours été à la hauteur de son devoir de l'appeler par le doux mot de: ´´ «Chère Oummi», et disponible à tout moment, autant, sa mère a refusé de lui donner un peu d'argent, lorsque la... ´´. La juge jettera: «Mais qu'est-ce donc cette mentalité des années 2020, qui veut qu'une étudiante, oui je dis bien une étudiante, batte sa mère! C'est insensé, inadmissible, inacceptable et je dirais même, plus, c'est un crime et un grave péché, que de lever la main sur les ascendants! Le législateur a tout prévu, dans les moindres détails. Il ne reste qu'à appliquer seulement la loi!» Or, la loi prévoit, dans ces cas d'espèce, les circonstances atténuantes, les plus attachantes.

-Oh, là, les circonstances atténuantes? Voire! Crache la présidente, dont la face carrée, est défigurée par le moche rictus de dégoût. En magistrate avertie, elle ne veut point prononcer le verdict sur le siège, préférant la vigilante et sûre mise en examen. Elle prendra sa décision en fin dd'audience, histoire de faire «couler de l'eau glacée dans les rotules de l'auteur des coups et blessures. Faut-il rappeler que la juge avait passé à l'inculpée, un savon, mais alors un de ces savons... On ne vous dit pas! Elle regretta amèrement qu'une exécrable et condamnable action pareille ait eu lieu en 2022, avant d'annoncer la mise en examen du dossier pour la semaine suivante. Huit jours plus tard, prenant peut -être en considération, le statut d'étudiante en 3ème année informatique, le pardon à la barre, de l'indulgente maman, et la touchante et ébranlante intervention de Me Med Djediat, la présidente inflige une peine d'emprisonnement d'un an, assortie du sursis!

Une sentence appréciée par la majorité de l'assistance, notamment les camarades de banc de la fac. Akila. T. la jeune fille désormais libre, saute de joie à l'annonce de son imminente libération, en tentant de remercier d'un joli sourire, l'avocat, ce mardi! Il était 9h 58. Me Djediat, lui, se retira sur la pointe des pieds pour une nouvelle destination, et probablement, aller au secours d'un autre inculpé, en mal de liberté!