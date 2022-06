Onze ans d'instruction, de va et vient! Que d'attentes! Que de sueurs! Que de larmes! Depuis son bureau du ministère de l'Énergie et des Mines, au «Val d'Hydra» à Alger, Chakib Khelil suivait les interrogatoires de ses collaborateurs d'un oeil serein, sauf lorsqu'il apprit que les suspects étaient franchement... Cela lui servira de «klaxon» pour quitter «l'embouteillage» du Palais de justice de Sidi M'hamed - Alger! Ce départ par la grande porte de l'aéroport vers une destination inconnue, lui fera dire, qu'il n'a jamais reçu de convocation de la part de la justice algérienne, ni d'une autre à travers le monde, à part, les USA, qui l'ont entendu sans cependant, le poursuivre.

À une question précise d'un journaliste relative aux gros maux étalés par l'opinion publique, à son propos, Chakib Khelil répondra, sans trembler: «J'ai été jugé et condamné par certains titres de presse, mais je suis innocent.» Déjà reporté le 16 juin 2021, le procès s'étale en longueur. Cinq longues et inoubliables années après le scandale du premier procès, dit «Sonatrach», tenu normalement, suivant l'arrêt de renvoi, élaboré lui, dans des conditions affreuses pour les accusés et leurs familles, Les inculpés du procès «Sonatrach» étaient, depuis la date du renvoi pour la prochaine session, sur le qui-vive!

Les acquittés, eux, espèrent le même verdict; ce sont les excellents cadres de valeur internationale, de Sonatrach.

Le procès, s'il se tenait, verrait, dans la foulée des débats, l'examen des contrats, d'une valeur de 1 100 milliards. L'autre contrat est lié au projet de réfection de l'immeuble de Sonatrach, situé au boulevard «chahid Ahmed Ghermoul», d'un montant de soixante quatre (64) millions d'euros, attribué à l`entreprise deutshlandaise «Imtech».

La plupart des intéressés par les débats, savent, via leurs conseils, que le procès aura lieu avec l'arrêt de renvoi de 2016.

Les juges et jurés vont devoir faire avec! C'est la loi, et personne n'y pourra rien, sauf si un élément nouveau venait jouer au trouble - fête, côté ministère public, alors là, ce serait une autre paire de manches. C'est pourquoi, certains avocats prédisent un court procès-marathon, puisque le principal accusé, le fameux accusé ainsi que les membres de sa famille, le fuyard Chakib Khelil, l'ex-P-DG de Sonatrach, puis ministre de l'Energie, qui s'est volatilisé depuis un bon bout de temps, depuis exactement quatre ans, depuis qu'on lui aurait soufflé qu'un cadre convoqué par la justice du pays, n'avait aucune chance de voir la lumière du jour! Il ne sera pas là en vue de rendre des comptes et devoir affronter ses accusateurs, le procureur général de l'audience, en premier.

Pour le reste des accusés, l'arrêt de février 2016, est plein de déclarations arrachées et d'autres inventées par qui vous savez...

Une chose est certaine pour la quasi-majorité des conseils constitués, qui se préparent le plus sérieusement, la procès sera sans aucun doute régulier, avec des magistrats relativement jeunes, mais sans intérêt aucun, surtout que la plupart des accusés ont déjà purgé leur peine.

«À quoi bon refaire un procès? Les juges ont autre chose à voir de près, que de poursuivre un «rat mort»!»,s'insurge un cadre de l'entreprise pétrolière!

Abordés, les quelques accusés avaient une tête à ne pas faire de l'humour. «Vous vous rendez compte du désespoir que nous fait vivre cette affaire qui dure depuis 2011, et, par ricochet, nous agace au plus haut point! Elle nous agace au point où j'ai pensé à un moment donné, écrire au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander de barrer ce procès des annales de la justice! Mais mon avocat me l'a déconseillé, car ne pas répondre à la justice du pays est un acte déstabilisant, pour tout le monde!»hurle presque, un accusé de soixante ans qui parait en avoir 20 de plus.

Une chose est certaine: selon un juriste, le dossier a été vidé de son essence, si l'on prenait en compte l'absence de Chakib Khellil, qui ne présente aucun intérêt, six ans après! «Le pays a d'autres chats à fouetter!

À moins que...»ironise Me Far, venu en spectateur! Rendez - vous jeudi!