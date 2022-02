Les coups et blessures réciproques, fait prévu et puni par l'article 264 du Code pénal, sont un des délits les plus fréquents, surtout entre les membres d'une meme famille, au moment où le slogan, «Khaoua khaoua» est sur toutes les lèvres! Quotidiennement, nos tribunaux et cours de justice connaissent des procès où la discorde et la haine entre proches parents marquent les esprits des gens qui regardent bêtement les évènements se dérouler comme des feuilletons. Deux frangins, âgés respectivement, Kraïem. H.de soixante-six ans, et Daouadi. H. de soixante-neuf ans, sont dépassés par l'autorité de leurs épouses qui ont élevé leurs rejetons à leurs images. Les avocats hochaient la tête, comme signe flagrant de désapprobation de la manière de faire du parquetier, dont le rôle est aussi rassembleur, pas forcément répressif!

L'inculpation allait dans le sens des termes de l'article 264 du Code pénal, (loi 06-23 du 20 décembre 2006) qui dispose, dans l'alinéa 1, évidemment, que «quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s' il résulte de ces sortes de violence, une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d' un emprisonnement d' un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 DA à 5OO OOO DA.» Les initiés savent comment se terminera cet énième procès qui oppose Daouadi et Kraïem venus de l'Est algérien, dans les langes de leurs parents, à l'indépendance du pays.

Ils ont grandi dans la capitale, sans une seule référence au passé de leurs parents, qui sont entrés dans la «Blanche» avec une bonne mentalité et surtout une excellente moralité.

Ces deux frères ont grandi dans le climat de jalousie qui ne les a pas quittés, même, une fois mariés. Ils ont eu quatre enfants chacun, dont deux garçons. Ils ont grandi dans le même immeuble du quartier populaire, et se faisaient respecter par tout le voisinage, jusqu'au jour où ce même voisinage découvrit avec stupeur et désolation, la V.R. de la police venue s'enquérir de l'état des familles «soeurs», grâce aux voisins qui avaient alerté les services de sécurité qu'une bagarre avait eu lieu entre les femmes et les enfants, d'une même famille.

Les six certificats médicaux présentés à la juge, les plaintes et complaintes déversées à la barre, leurs témoignages respectifs, à sens unique, ont fait que le procureur a eu la présence d'esprit d'évoquer Allah et Son prophète (Qsssl) à propos du voisinage et les liens du sang: «Vous vous en f... des recommandations divines et prophétiques? Qu'à cela ne tienne!

Le ministère public demande une peine d'emprisonnement ferme pour l'usage des épées, et une très grosse amende pour les coups, blessures, insultes et autres injures insupportables, déversées devant vos enfants, surtout l'ainée de Kraïem, celui-là même dont l'épouse a été coupable de sérieux coups sur la tête de la femme de Daouadi, qui s'est servie du bras de pilon, en cuivre, SVP. La femme de Daouadi, victime, a,à son tour, agressé Issam, le cadet de Kraïem.

Au milieu de tout ce cirque, le parquet ne peut que déplorer cette situation, née entre deux familles qui s'entendent avec tout le monde, sauf entre elles.» a articulé calmement le procureur qui n'a, à aucun moment regardé les deux parties, mais plutôt la juge qui suivait, avant de mettre le dossier en examen, pour la fin de l'audience.

A noter que les interventions des deux avocats se sont limitées au rappel des excellentes relations familiales du vivant des parents, et de la rancune qui date d'un quart de siècle, une rancune née du niveau de vie des deux frangins, vu la situation de Kraïem, qui était un chômeur de luxe vivant aux crochets du papa.

Avant de lever l'audience, la présidente annonça le verdict qui a vu la justice «frapper» de plein fouet les poches des deux frères, qui ont écopé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis, mais aussi et surtout, d'une amende ferme de 500 000 DA, chacun!

De quoi atténuer les ardeurs des «deux familles-soeurs, agressives»!