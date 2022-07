À un moment donné de la matinée, deux civils portant un gilet de la Dgsn, entrent, saluent et demandent aux deux jeunes, Rafik. S. et Cheikh. R. de les suivre...

En cours de route, les policiers informent les deux jeunes copains, d'une grave inculpation, ou plutôt deux: détention et usage de came. Une quantité de douze grammes de zetla, de quoi faire planer toute une galerie d'un stade de proximité, a été lancée par une main anonyme. Elle venait d'être ramassée à quelques mètres du local commercial. Me Med Djediat, l'avocat de la rue «Patrice Lumumba» d'Alger-Centre, est chargé de défendre les deux inculpés qui risquent gros, et meme très, très gros...

Les éléments de la police judiciaire avaient certainement de bonnes raisons de se diriger vers le local, où les deux garçons se trouvaient. Sauf que dans les annales de la lutte contre les dealers, il n'y a pratiquement pas eu de «requins» arrêtés, mais des «ides»! Cependant, certains magistrats veulent avoir du solide en matière de preuves matérielles. Ajoutez les manques et oublis de la loi 18-04 du 25 décembre 2004, et vous comprendrez le désarroi de certains juges du siège! Ces deux jeunes avaient-ils tant d'idiotie pour se débarrasser de leurs mégots de drogue à proximité du lieu où ils se trouvaient? N'ont-ils pas eu assez de temps pour les jeter plus loin? Ce qui est certain, c'est de la came qui venait d'être ramassée du sol par des policiers et les seuls présents dans les parages demeuraient Samir et son copain.

Le président cherche la vérité en posant des questions précises. Il n'aura - pas toujours - ce qu'il désire, pour juger, sereinement, en toute connaissance de cause. C'est alors le tâtonnement, devant les «vides»!

-´´Vous fumez?´´ demanda le magistrat.

- ´´Non´´, répondirent en choeur les deux inculpés.

- ´´Même pas de chique?´´ chargea le juge qui ne sent pas le ´´craquement´´ espéré. «II est grand temps de revoir les termes de la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants», proposera le plaideur brun, plutôt à l'aise. Le procureur demandera six ans d'emprisonnement ferme! Le désarroi change de camp!

Le juge ne débâtit pas et ne répondit surtout pas aux questions de Me Djediat. C'est lui qui les pose.

L'essentiel est d'arriver à une logique entre ce qui se dit à la barre et les déclarations faites devant la P. J.Et le parquetier de permanence. Me Djediat s'élèvera par la suite contre l'immobilisme du ministère public, qui se complaît à travers ses représentants à des demandes mécaniques, robotiques et assommantes: ´´Heureusement que vous, les trois juges, aviez suivi les réponses de mes clients. Vous saurez juger en conséquence et permettre à des familles entières de s'appuyer sur notre justice.

La seule répression ne viendra jamais à bout de la première délinquance, l'éducation aussi doit être de mise.

En fin d'audience, Samir et son copain sont condamnés à une peine de prison de six mois assortis du sursis.

Le verdict du tribunal de Boufarik passera à la postérité: jugez plutôt de l'importance de la sentence! Six ans d'emprisonnement ferme et une très forte amende! Comme quoi, six oreilles, trois paires d'yeux sont mieux placés que deux oreilles, et deux yeux!