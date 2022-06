Abdennasser. G. la victime de coups et blessures volontaires réciproques, fait puni et prévu par l'article 264, a tout fait pour sensibiliser le président de la section correctionnelle, en vue d'obtenir réparations pour le grave préjudice subi. C'est devant A.R. agé de 25 ans, et E.L. 27 ans que la victime s'éclata!

«M. le juge, je vous saurais gré si vous me laissiez développer les pourquoi et comment de l'agression dont j'ai traitreusement fait l'objet, par deux jeunes hommes que je n'ai jamais vus auparavant, et connus, le vendredi 13 mai 2022, à la sortie de la mosquée, à proximité de la sûreté urbaine du quartier.»

«Victime, je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit conduire l'audience avec les moyens que la loi met à sa disposition. Et cette personne, n'est autre que le président de l'audience!

Pour le moment, cette personne n'est autre que moi! Et la qualité me donne la possibilité, de poser les questions, au bon moment, qu'il faut. Alors, allez - y victime, sans vous étendre sur le superflu, et surtout, avec le plus grand des respects, même en évoquant les inculpés, qui restent, jusqu'à la mise en examen de l'affaire, présumés innocents!»

La victime vit, soudain, ses traits se détendre. Elle commença par certifier qu'elle n'avait jamais connu ses deux agresseurs. « Je me trouvais à quelques cinq cents mètres de la mosquée, lorsque je sentis une pointe me gratouiller ma hanche gauche. Je tressaillis en me maîtrisant, car la pointe me parut, non, j'en étais certain, celle d'un poignard.

L'un d'eux est un mastodonte massif, brun, et menaçant, tel un gorille. Il m'ordonna, avec un accent étranger à la région, de ne pas lever les yeux, en me tirant par le bras droit, vers la ruelle qui nous mènera à l'impasse, où je reçus des coups de poing, de pied, et même de tête, sur tout le corps. Alors que le 1er malfaiteur s'acharnait sur mon corps, le second me fouillait, soigneusement, en donnant un petit coup de main à son acolyte.

Après avoir enlevé ma grosse bague en or, de mon poignet, ma montre- bracelet, le briquet, mon mobile et l'argent que j'avais sur moi, ils me rouèrent de coups, non sans me menacer très durement que si, par hasard, je donnais le moindre signe aux policiers, « nous te retrouverons, comme cet après-midi, et nous te saignerons!

Alors, attention!», puis ils se retirèrent de l'impasse en escaladant un muret pour disparaître dans la nature. Ils ne seront neutralisés qu'après 21 jours de recherches. El hamdoulillah! Leur crime n'a pas payé! C'est tout ce que j'ai à vous déclarer», Termina Abdennasser. G. la victime, soulagée qu'elle était d'avoir tout raconté devant les magistrats.

Le procureur intervint pour lui demander pourquoi avoir mis plus de vingt quatre heures, pour déposer plainte auprès de la sùreté urbaine voisine. Là, mes amis, Abdennasser. G. la victime qui traînait un certificat d'incapacité de seize jours, s'enhardit et répondit au parquetier qu'il connaissait l'accueil dans les commissariats, et donc, il a voulu directement voir le parquet.

- Dont le représentant vous a envoyé sans attendre, devant les policiers.» Ça change lorsque quelquu'un vient de votre part, et encore, ce n'est pas toujours évident, avec les nombreuses plaintes émanant de la police judiciaire!»commente, entre les dents, en direction du parquetier, le juge.

L'article 264 (loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) du Code pénal, prévoit une peine d'emprisonnement ferme de «un (1) à cinq (5) ans! C'est sur cette base que les magistrats bâtiront leurs demandes et leur verdict.

Le procureur d'abord réclamera une peine d'emprisonnement, de cinq ans, et d'une amende de 100000 DA chacun. Et comme les inculpés ont refusé l'assistance d'un conseil, puisque, pour eux et leurs familles, «les dés sont d'ores et déjà, jetés», le président rendra la sentence sur le siège, à titre d'exemple, car, il fera un commentaire amer pour les malfaiteurs: «Ici, nous écoutons toutes les parties, puis le glaive entre en action!».