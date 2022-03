Oui, Salah. t. a. emprunta son pick-up, en 2 017, a son aide d'occasion qui allait faire des courses avec. les faits en eux-memes sont pourtant simples du point de vue du proprietaire de la voiture. Youssef l. savait qu'il etait en plein desaccord avec son beau-frere, un flic bien vu au bled, qui en arrive des mots jusqu'aux... maux! Nous etions a la fin de 2017! Ils s'etaient rencontres au marche du coin, et de syllabes, en mots, d'une phrase mal placee, la discussion tourne mal, et on en arrive aux mains, puis a l'altercation. Excédé, Youssef monte dans la voiture, demarre droit sur son beau - frere qui deposera plainte contre son propre proche parent pour «tentative de «meurtre»! Vous pensez bien que la victime etait un flic!

Le lendemain matin, Youssef effectivement, est poursuivi par le beau-frere. ils se rencontrent chez le procureur qui les dirige droit chez le juge d'instruction, qui commence son boulot, comme il a appris a le faire a l'Ecole nationale de la magistrature du val d' Hydra (Alger). Entre- temps, la voiture qui a ete le «temoin» de la bagarre ou de la tentative de meurtre - selon l' inculpation signifiee - est retenue sur ordre du juge d'instruction qui ira, oh! Comble de guigne, en stage pour deux tres longues semaines, est scellee en fourriere! le pauvre Salah fit bon coeur contre mauvaise fortune et attendit sa voiture... il ne la reprendra que vers la 1ere quinzaine du mois de... mars 2022 entre-temps, le proces mettant aux prises les deux beaux freres, eut lieu au tribunal. La, des debats fades, moroses et quelconques se tinrent sous l'oeil mi-intéressé, mi-catastrophe de Salah, qui se trouve associé a un probleme familial où il etait complètement etranger.

Le proces n'apportera aucune réponse aux mille questions que s'est poséees Salah a propos de la voiture! Et là, Salah a beau tourner et retourner le sujet, il n' eut aucune reponse susceptible de le calmer ou au moins, le rassurer. Il s'agissait de tentative de meurtre de Youssef à l' encontre de son beau-frere, un officier de police!

L'inculpe ecopa d'une peine de trois mois d'emprisonnement ferme, les faits ayant ete requalifies et tout s'est termine sans qu' seul mot ne soit evoque en faveur de l'auto de Salah qui rentrera seul, la nuit avec, dans ses bagages que des suppositions et des points d'interrogation. «Mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir emprunte l'automobile, ma precieuse voiture, à quelqu'un que je connaissais à peine?» s'interrogea-t-il en pensant peut-etre à constituer «un conseil pour accelerer la procedure et, si au moins cet avocat etait en regle avec sa conscience en me disant la stricte verite ». Le matin, en se reveillant, l'idee de voir un avocat lui titiller l'esprit.Il pesait le pour et le contre. son ami Abdellatif lui avait pourtant dit de faire attention, car si jamais Youssef etait accuse de tentative de meurtre à l' aide de l' auto, il pouvait oublier son bien, confisqué! Catastrophe! Salah decida d'attendre le proces et les consequences qui en decouleraient. «nous arrivons presque en juillet 2019. On m' a appris que tant que l'affaire en criminelle n'est toujours pas passee, aucune chance de reprendre l'auto!C'est inhumain!» se lamente ce bon vieil entrepreneur, desespéré comme jamais il ne l'avait ete. il a beau tenter de comprendre les rouages de la justice, rien a faire! Nous sommes en 2021 et la voiture, deja en pieces detachees, est toujours en fourriére à Ghardaïa.L'affaire a commence en 2018!

L'epilogue ne sera connu qu' en 2022, apres plus de cinquante mois! Le dimanche 30 juin 2021 enfin, Youcef comparaissait devant le tribunal criminel de Ghardaïa pour le grave chef d'accusation de tentative de meurtre sur la personne de son beau-frere, un officier de police, par-dessus le marche. pour des raisons que nous ne saurions pas preciser, l'affaire a debute en 2018, soit plus de trente mois apres, le proces se tint. Salah fit le deplacement a Ghardaïa, car il a su, via Me Rani, son avocate, que le sort de sa voiture etait lie a l'acquittement du gus! Et apres de clairs debats, l'accuse eut la sentence favorable! Mais Salah eut la surprise d'apprendre qu'il ne pouvait reprendre son bien, qu'apres trois ou quatre jours, pour une histoire de paperasse!

Le pauvre Salah doit maintenant se farcir le trajet Ghardaia- Freha, deux fois!Ne pouvant supporter l'hotel et ses lourds frais, il prit la resolution de retourner chez lui, attendant que la justice veuille bien lui restituer son bien qu'il faudra bien reparer. apres le tres long sejour à la fourriere, la voiture avait grand besoin d'une reparation qui allait lui coûter les yeux de la tete! Nous etions deja en juin 2021!