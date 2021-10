Les têtes que font les quelques personnes assises séparément, montrent à quel point la douleur les ronge jusqu'aux os!

La juge resta debout le temps que tout le monde prenne place en silence, dans l'étroite, mais propre salle d'audience du vieux tribunal de Miliana (cour d'Aïn Défla).Tout le monde est à sa place, on peut donc commencer à travailler.

«La mort n'est que le résultat d'un stupide, mais inévitable accident de la circulation survenu en pleine zone semi-rurale, là où on se croit à l'abri de toutes les surprises. C'était méconnaître la loi du «Qadha oual Qadar»!»

La petite, menue, mais solide juge du siège, qui rappelle curieusement la grande magistrate, Yamina Guerfi, à ses débuts, est tout aussi préparée à mener à bien son travail, sans crainte, mais avec beaucoup de professionnalisme. Lors de cette comparution, nous avions suivi le comment qu'un tel accident ait pu avoir lieu à cet endroit précis de la sortie de la localité où il s'est produit!

La juge, sage et déterminée à mener les débats à bon port, balaye du regard la salle d'audience, comme pour mieux rappeler à tous qu'elle détient seule, la police de l'audience! La greffière appelle l'inculpé, les ayants droit: les deux avocats, impeccables, s'avancent, aussitôt, respectueusement vers le juge et débitent leur identité!

Le cadre étant placé, la présidente commence de suite l'interrogatoire, en prenant soin de rappeler à l'inculpé les faits rapidement. Il apparait que le chauffeur, qui savait qu'il roulait sur la Route nationale et qu'il ne restaît que 20km, avant d'entrer dans la localité voisine pris de griserie, ait accéléré sur un tronçon pas si sûr que cela. Le véhicule arrive, emballé, à l'entrée de l'agglomération, malgré la plaque de rappel qui signalait clairement la limitation de vitesse. Mais, la griserie aidant, le chauffeur n'en fait pas cas et ce qui devait arriver, arriva. Il était midi et quelques minutes.

Un vieux monsieur, n'avait pas fini de traverser lorsqu'il fut éjecté à plusieurs mètres!

La trace des pneus laissaient deviner la violence du choc! La juge qui en a vu d'autres, demanda à l'inculpé déjà dans les vaps, songeur et assailli par une trouille qui le faisait tordre de stress!

«Inculpé, vous allez jouer franc jeu et dire d'emblée au tribunal à quelle vitesse, vous rouliez au moment de l'accident!»

L'inculpé répond rapidement comme s'il voulait se débarrasser d'un poids lourd très pesant et pressant, sur ses frêles épaules: «Je ne saurais vous dire exactement, mais je roulais très vite, vous savez la griserie de la vitesse, fait que...

--Oui, je veux bien vous croire, mais dites-nous quand même, à combien? coupe la magistrate l'inculpé répond d'un trait: -«J'allais vite, très vite, je crois à plus de 140 km/heure et...

-C'est tout? 140 km / heure sur une route aussi large qu'un morceau de ruban, vous ne trouvez pas cela fou?», marmonne le procureur que la présidente avait laissé faire, car c'était aussi, un de ses rôles!

D'ailleurs, il allait requérir bruyamment, «car, s'est-il écrié, une vie s'en est allée par la faute d'une étourderie de votre part!

C'est pourquoi je requiers, sans aucun remords, une peine d'emprisonnement d'un an ferme et tout le chapelet de mesures, qui suit ces stupides et évitables, accidents! C'est même mesquin de tout mettre sur le dos du mektoub!!