Amouri. H. A. est cet émigré, dont nous avions relaté le hideux comportement, dans l'édition du 24 mai 2022. Ce pépé de 71 piges et des poussières, qui a remis madame à ses parents au bled, et vit, dans le péché, en concubinage à l'occidental, avec une Marakchie de 56 ans en... Europe!

Le comble, c'est que ce grand- père et père de cinq très beaux enfants, bien installés et menant une belle vie au pays, a poussé le bouchon très loin dans sa manière de traiter sa femme, soumise à un point, qu'elle a longtemps caché les plus mauvais et exécrables moments, passés aux côtés de son époux. Elle a tout supporté avec cet homme partisan et esclave de «Bacchus»! Il ramenait, ô comble d'insouciance, en compagnie de copains, des canettes d'alcool à la maison. Heureusement, Radia. N. l'épouse a su tenir au bon moment ses enfants, et les éloigner très loin, avec doigté des fléaux, qui détruisaient le papa. Elle supportait tout en silence, préférant ne pas ébruiter les malentendus, les rides et nombreuses eng... les coups et blessures, les raclées reçues, les soirs où il rentrait chez lui, ivre-mort, prêt à en découdre avec la victime expiatoire! Les cris inhumains lâchés par la pauvre épouse que malmenait le mari, étaient étouffés par la douleur de braise qui brûlait le coeur de cette brave épouse! Cette mère de famille qui tirait vers les 60 ans, commençait à avoir peur pour l'avenir des ses enfants, malgré qu'ils soient mariés et donc, ayant assuré leur avenir. Cependant, il y avait un os. C'est qu'Amouri était jaloux. Il ne supportait pas que son épouse rendre visite assez souvent à la famille. Qui dit famille dit forcément cousins, cousines, et autres proches parents. C'est pourquoi après avoir menacé madame, de poursuites judiciaires, il engagea dans le secret le plus absolu, une rapide procédure de divorce abusif, avec en outre, un jugement du tribunal intimant l'ordre à Mme de s'acquitter des frais de justice! Dans notre tradition, amener un étranger à la famille, est déjà en soi un acte irréfléchi. Amener de étrangers boire, jouer aux jeux interdits par la loi, l'est encore plus!

Des comportements irresponsables, qui découlaient de l'entêtement du père de famille à n'en faire qu'à sa tête. Il faut imaginer Amouri, debout au pas de la porte, ordonnant ceci, donnant des ordres aux enfants de transgresser les us et coutumes, de la région, et du pays, alors que personne ne disait mot. De tristes situations qui ont empoisonné la vie de chacun, des gosses surtout, ceux en bas âge. Heureusement, Radia. N.

L'épouse a su tenir au bon moment ses enfants, et les éloigner très loin, avec doigté des fléaux, qui détruisaient le papa, qui poussait la betise jusqu'à veiller jusqu'au petit matin, de réveiller tous ses enfants, dont les scolarisés, et de bavarder après huit heures, heure des rentrées des enfants à l'école. Mais Amouri se fichait pas mal de la scolarité de ses enfants. Et dire qu'entretemps, dormaient, juste à côté, trois femmes, l'épouse et ses deux fillettes, aujourd'hui, heureusement mariées et très bien installées, chez elles!

Le mari voulait impérativement rompre avec sa femme, mais, à chaque tentative, il trouvait tous ses enfants debout, prêts à laisser tout ce qu'ils avaient de plus cher pour sauver la maman! C'est pourquoi, après avoir menacé à plusieurs reprises, Mme, de poursuites judiciaires, il menait, en catimini, et parallèlement à son action en divorce, qui sera clôturée hélas, par effectivement, une rupture, en l'absence de l'épouse.

Saïd, son cadet, lui, pleure à chaudes larmes, en se renseignant sur ce divorce télécommandé par son papa, qu'il adore pourtant, pardessus tout, faisant fi, de tout le mal, qu'il a fait à la famille. Il espère toucher son papa bien-aimé, afin qu'il réintègre le plus vite possible, sa maman, et annule la procédure qui a mené au divorce!

Ainsi, la famille d'Amouri retrouvera le sourire et la joie de vivre ensemble, comme avant!