Le groupe qatari beIN Sports continue d'étendre son hégémonie dans le monde à travers les nouvelles technologies aidées dans ce sens par l'opérateur de téléphonie mobile qatari. Ainsi, le groupe qatari a lancé récemment TOD, une nouvelle plate-forme over-the-top (OTT) basée sur un abonnement lancée auprès du public du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Mena) par beIN Media Group. Cette stratégie vise à faire face à Shahid et à Netflix.

La plate-forme de streaming comprend plus de 10000 heures de contenus de divertissement et de sport, y compris des blockbusters, des émissions arabes, turques, internationales et pour les enfants, ainsi qu'une gamme de nouveaux originaux TOD. Le service de streaming hébergera exclusivement la programmation sportive de beIN Sports et donnera aux téléspectateurs la possibilité d'opter pour des abonnements à la carte à certains des événements sportifs, y compris la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022. Commentant le lancement, un porte-parole de TOD a déclaré: «Nous sommes fiers de présenter TOD au public de la région, ce qui ouvre un tout nouvel univers pour les amateurs de divertissement et de sport. Avec ce nouveau service de streaming innovant par abonnement, nous espérons perturber le marché pour le mieux et alimenter tout un écosystème de création de contenu régional. Il n'y a rien de tel que TOD sur le marché - en termes de contenu premium en direct et à la demande combiné à une technologie premium - ce qui nous rend très enthousiastes.». Le service sera accessible sur cinq appareils à la fois pour un titulaire de compte. Pour une expérience personnalisée, TOD propose le mode image dans l'image (PIP) et le contrôle parental. Dans le cadre des fonctionnalités des forfaits Divertissement et All In, la plate-forme permet deux flux en direct simultanés.

Les amateurs de sport auront accès au moteur de statistiques en direct intégré de la plate-forme fournissant des informations en temps réel, y compris les compositions d'équipe, les statistiques d'équipe, les statistiques de chaque joueur, des commentaires en direct, des rediffusions instantanées et des chronologies interactives. Suite à un accord avec le producteur Mediapro, l'opérateur public espagnol Rtve, plus connu sous le sigle TVE, a garanti la diffusion en clair de la Coupe du monde Qatar 2022, qui se jouera du 21 novembre au 18 décembre prochain. Tous les matchs joués par l'Espagne pourront être vus sur la TVE. De plus, les téléspectateurs pourront également regarder la finale, les deux demi-finales, deux matchs de quarts de finale, quatre 8es de finale, le match d'ouverture et un match de chaque groupe de la phase de groupes. En plus, chaque jour de la Coupe du monde, l'opérateur diffusera un programme avec un résumé du meilleur de la journée, avec la présence d'un protagoniste et avec un suivi particulier de l'activité de l'équipe espagnole.