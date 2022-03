Le président de la section correctionnelle du tribunal était, ce jeudi, soit, le 24 du mois courant, dans un bon jour.

Les faits, eux, sont, disons le terme, aussi graves que les délits les plus craints par la société et les magistrats. Il y a eu un vol à l'arraché commis par Hamid. B. M. Un jeune dévoyé de trente cinq piges, à bout de fric et voulant en avoir pour un bon bout de temps, comme il le criera plus tard devant le juge amusé par la reconnaissance du méfait!

L'attaque de la jeune fille fut précédée par une violence inouïe.

L'inculpé a eu le «courage «de se mettre à table dès le début de l'audience, espérant voir le juge être indulgent lors de la mise en examen qui aura lieu juste à l'issue du rôle de la journée.

Les coups et blessures et le vol, deux délits prévus et punis par les articles 350 et 264 du Ccode pénal. Voyons de très près ce que prévoit la loi dans ces cas d'espèce! D'abord, examinons l'article 350 (loi n° 06 -23 du 26 décembre 2006):«.../ Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol et puni d' un emprisonnement d' un (1) an à (5) ans et d' une amende de 100000 DA à 500000 DA. Ensuite, il y a ces violences employées pour arracher l'objet convoité par le voleur qui tenait à remporter une victoire sur l'honnêteté. Et le cas qui nous intéresse se situe dans un des articles, en l'occurrence les plus complets du Code pénal, le 264, (loi n° 06-23 du 20 décembre 2006). «Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s' il résulte de ces sortes de violence, une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours est puni d' un emprisonnement d' un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 DA à 5OO OOO DA.

Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l' article 14 de la présente loi pendant un an au moins et cinq ans au plus...

Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l' usage d'un membre, cécité, perte d' un oeil ou autres infirmités permanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant occasionnée, le coupable est puni de la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.» Ici, il est bon de préciser que la victime a vu le médecin-légiste, qui a bien examiné le dos de la main, sauvagement griffée au plus profond du derme!

L'incapacité était franchement avalable, car il faut imaginer la hargne usitée, pour arracher le bracelet du poignet de la victime.

La violence a été telle que l'évanouissement a suivi l'agression et le vol! Heureusement que des jeunes qui passaient au même moment des deux délits, ont entamé une brève course - poursuite, qui s'acheva gaiement pour tout le monde, sauf pour l'agresseur-voleur qui n'a pas eu de pot!

Devant le tribunal, le détenu Hamid se trouvait à l'opposé de Sheima. S. la victime de vingt-deux ans, qui ne saura pas répondre à la question du magistrat, relative aux dommages et inintérêts! Elle répondra à côté en balbutiant: «Je demande le châtiment exemplaire pour cette brute, qui a failli m'arracher le poignet, en réussissant à me placer des griffures qui vont tarder pour se cicatriser, avant de disparaître!» Le président a eu la réponse

du berger à la bergère! «Oh, là! Mademoiselle, vous n'êtes pas le représentant du ministère public, mais bel et bien,la victime!»

Il faut tout de même reconnaître depuis que nous couvrons des audiences pénales, il y a des magistrats consciencieux qui prennent les précautions minimales, à savoir, proscrire les veillées tardives, comme ce sera le cas dans une semaine, afin d'être au top, le jour de leurs audiences hebdomadaires.

Ainsi, ce jeune juge du siège avait débuté son audience relativement tôt (9 h 45), était décidé à liquider un rôle relativement lourd. Evidemment, ce serait mentir au lecteur si nous ne l'informions pas que ce rôle, était monstrueux.

Le procureur demandera un trois ans fermes.

Le juge qui a au passage, fait l'impasse d'entendre les deux témoins, décidera d'infliger «quatre ans fermes», au petit bandit raté!