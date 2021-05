L'actualité audiovisuelle française a été marquée par la fusion des deux plus grandes chaînes et groupe de chaînes, françaises, TF1 et M6.

Afin de faire face aux géants américains Netflix ou encore Disney, la petite chaîne qui monte a été vendue à l'ogre audiovisuel français TF1. Ainsi, les programmes phares des deux chaînes comme The Voice, Koh Lanta ou encore Top Chef, seront peut-être désormais une seule et même grande famille. Les fiançailles ont été annoncées hier: le groupe Bouygues va fusionner sa filiale TF1 avec le groupe M6 qui a officiellement confirmé la nouvelle, lundi soir. Concrètement, le Groupe Bouygues va débourser 641 millions d'euros pour sceller la fusion et racheter environ 30% des titres du groupe M6 mis en vente par l'allemand Berteslmann.

Ce dernier conservera toutefois environ 16% du capital afin de faciliter les négociations auprès de l'Autorité de la concurrence et pour profiter pleinement des synergies qui pourront être mises en place entre les deux Groupes. Les deux nouveaux alliés conseillés par la banque Rothschild pour le Groupe Bouygues et par JPMorgan pour le groupe Bertelsmann sont parvenus à un accord cette semaine.

Les deux groupes travaillent à cette opération depuis plusieurs semaines et se devaient d'aboutir vite, car les chaînes M6 et TF1 doivent obtenir le renouvellement de leur autorisation d'émettre par le CSA, en 2023. Nicolas de Tavernost, actuellement président du directoire du groupe M6 pilotera le nouvel ensemble en tant que P-DG. Gilles Pélisson, l'actuel P-DG du groupe TF1, rejoint la direction générale du groupe Bouygues pour diriger les activités médias et développement.

À la tête du groupe M6, Nicolas de Tavernost a montré sa capacité à mener des acquisitions dont le groupe RTL France tout en préservant une très forte rentabilité. L'objectif des deux futurs actionnaires Bouygues et Bertelsmann est bien de dégager d'importantes économies d'échelle entre les deux entités. Le rapprochement entre le leader de la télévision gratuite privée TF1, avec le numéro 2, M6, devrait soulever de nombreuses interrogations, notamment au sein de l'écosystème publicitaire.

En 2020, le Groupe TF1 a réalisé 1,41 milliard d'euros de recettes publicitaires quand M6 en réalisait 830 millions.

En réunissant les deux entités, le nouvel ensemble contrôlerait plus de 70% du marché publicitaire de la télé française.

Une fusion qui va néanmoins rétablir l'équilibre dans le paysage audiovisuel français, partagé entre Bolloré et son Groupe Canal+ et Bouygues et son Groupe TF1-M6.