Netflix poursuit son offensive dans le monde arabe, elle annonce le 18e remake et l'adaptation arabe du film italien emblématique Perfect Strangers. La dernière sortie à venir sera le tout premier film original arabe jamais lancé par la plate-forme de streaming, ce qui en fait un grand moment pour le cinéma arabe. Mettant en vedette des célébrités de premier plan, le film très attendu devrait sortir en janvier 2022. La nouvelle version mettra en vedette un éventail de stars emblématiques et talentueuses comme la réalisatrice et actrice libanaise primée, Nadine Labaki, la star égyptienne, Mona Zaki, Eyad Nassar, Georges Khabbaz, Adel Karam, Fouad Yammine et Diamand Bou Abboud. Cette nouvelle adaptation est réalisée par Wissam Smayra, qui fera ses débuts en tant que réalisateur avec cette nouvelle sortie. Le scénario est basé sur sept amis proches qui se réunissent pour dîner et jouent à un jeu qui consiste à placer leurs téléphones portables sur la table et à partager tous les appels, SMS, messages vocaux et alertes avec toutes les personnes présentes au fur et à mesure. Une combinaison parfaite de comédie et de suspense dans un seul film. Selon Variety, le film original Perfect Strangers a rapporté plus de 270 millions de dollars dans le monde, conduisant à des remakes dans plusieurs pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce et la Corée du Sud, ce qui en fait l'un des films les plus populaires jamais sortis. Et avec cette nouvelle adaptation arabe, nous avons hâte de voir la nouvelle intrigue. Perfect Strangers (en italien: Perfetti sconosciuti) est une comédie dramatique italienne de 2016 réalisée par Paolo Genovese. Le film est sorti en Italie le 11 février 2016. Le film a été un succès critique et commercial, remportant le David di Donatello dans la catégorie Meilleur film et rapportant plus de 16 millions d'euros en Italie. Il a été refait dans de nombreux pays, dont l'Espagne (en tant que Perfectos desconocidos), le Mexique, la Corée du Sud (en tant qu'étrangers intimes), la France, la Hongrie, la Grèce, la Chine, la Russie, l'Arménie, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, le Vietnam, la Turquie, Israël et Liban. Le film Netflix très attendu devrait sortir le 20 janvier 2022 dans 190 pays, ravissant tous les fans (y compris nous) de la bonne nouvelle.