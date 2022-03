La fusion entre TF1 et M6, continue de faire des vagues en France, l'affaire a dépassé le CSA et a atterri dans une institution juridique plus compétente.

L'Autorité de la concurrence entame la phase de son examen qui lui permettra de rendre son avis sur la fusion des groupes TF1 et M6. Pour cela, celle-ci va examiner en détail les points suivants, dont certaines activités sont importantes: l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels, l'édition et la commercialisation de chaînes de télévision, la distribution de services de télévision et enfin la publicité. Par ailleurs, l'Autorité va vérifier les affirmations des deux groupes qui disent subir une forte pression concurrentielle des plates-formes numériques et interroger les opérateurs pour récolter leur point de vue sur cette fusion.

La possible fusion entre les groupes TF1 et M6 est loin de faire l'unanimité chez les opérateurs. Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad, n'a jamais caché son opposition à ce rapprochement, présentant 4 recours en justice. Une position qu'il a expliquée, lors d'une audition au Sénat à propos de la concentration dans les médias. Également auditionné, Martin Bouygues, président de Bouygues, s'est défendu de ces accusations: «La fusion fait-elle peser un risque sur le pluralisme et la liberté d'expression? J'entends dire que le groupe serait trop puissant en matière d'information et que tout cela serait extrêmement dangereux.

Les journaux télévisés de TF1 et M6 représentaient ensemble, en janvier dernier, 34% du nombre d'heures diffusées, contre 63% pour les chaînes du service public. Par conséquent, le projet de fusion entre TF1 et M6 n'est pas un projet de puissance politique, médiatique ou économique, mais bien un projet de souveraineté. Il consiste à bâtir, en France, un groupe média qui puisse continuer, demain, à informer et à divertir les Français. Mais dans le fond, le sujet de la mainmise sur les médias d'information est une préoccupation plus importante pour certains multi-millionnaires, que le regroupement de dinosaures audiovisuels qui veulent survivre dans le monde d'après la TV. C'est le souhait de Martin Bouygues, si la fusion entre les deux groupes privés TF1 et M6 est validée par les autorités compétentes.

Partant du principe que les recettes de la télévision stagnent depuis dix ans en résultat de la perte de téléspectateurs - le nombre moyen de téléspectateurs de 28 à 49 ans devant TF1 en prime time aurait diminué de 38% entre 2011 et 2021 -, et que, dans le même temps, celles de la publicité sur Internet ont été multipliées par 4, le patron du groupe privatisé en 1987 considère que les GAFA peuvent tuer le modèle économique de la télévision.

La concurrence de Netflix et de Prime Vidéo a fait craindre pour les médias audiovisuels français.