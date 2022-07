L'année dernière, Netflix a lancé la plate-forme des films de cinéastes arabes afin de discuter de l'évolution du rôle des femmes dans l'industrie cinématographique arabe. Netflix a publié le 7 juillet, une collection spécialement organisée de 21 films arabes réalisés par des femmes cinéastes couvrant divers genres, y compris des documentaires, des drames et des romances, via une collection dédiée sur le service intitulée, Parce qu'elle a créé. La collection comprend les oeuvres de réalisateurs algériens, égyptiens, jordaniens, koweïtiens, libanais, marocains, palestiniens, saoudiens, soudanais, syriens et tunisiens acclamés par la critique, et célèbre la créativité des plus grandes conteuses du Monde arabe. La nouvelle collection célèbre la créativité des conteuses du Monde arabe et vise à donner à plus de gens la chance de voir leur vie se refléter à l'écran.

Des chefs-d'oeuvre cinématographiques comme Let's Talk de Marianne Khoury invitent les téléspectateurs à plonger dans la vie de son défunt oncle et réalisateur égyptien Youssef Chahine, Apatride de Nariss Nejjar réfléchit sur l'histoire de l'Afrique du Nord d'un point de vue féminin, Villa Touma de Suha Arraf, A Tale of Love de Leyla Bouzid et Desire, Parkour, le drame à plusieurs personnages de Fatma Zamoun et Al-Sit de Suzannah Mirghani, donnent tous vie à des récits nouveaux et sous-représentés, plaçant la perspective féminine au premier plan. D'autres films incluent Sanctity du cinéaste saoudien Ahd Kamel, Bint Werdan du réalisateur koweïtien Maysaa Almunin, Sleepless Nights de la cinéaste égyptienne Maggie Morgan, La chambre de la cinéaste algérienne Latifa Saïd et Selma's Home de la cinéaste jordanienne Hanadi Elyan, entre autres.

Nuha el Tayeb, directrice des acquisitions de contenu, Netflix (Mena et Turquie) a expliqué qu'elle est fière de raconter plus d'histoires de cinéastes arabes qui peuvent trouver un écho auprès de femmes de tous horizons et du monde entier. Plus de femmes derrière la caméra a également un effet d'entraînement sur les femmes devant elle et les histoires de cette collection présentent le travail des cinéastes arabes de la région.

Ensemble, leurs voix inspirent la communauté créative au sens large, tout en soulignant l'importance d'une représentation équitable dans la narration et pourquoi c'est important. Netflix a lancé l'année dernière la plate-forme Parce qu'elle a créé, en tant que table ronde virtuelle accueillant des cinéastes arabes pour parler de l'évolution du rôle des femmes dans l'industrie cinématographique arabe. Suite à son succès, Netflix s'est également associé au Festival international du film du Caire pour organiser la deuxième édition de Parce qu'elle a créé sous forme de conversation avec la célèbre actrice tunisienne Hend Sabry.