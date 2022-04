Après Black Panther, qui défend la communauté noire et africaine, c'est au tour de Moon Knight, qui représente la communauté arabe dans la série des super-héros de Marvel. Cette représentation de l'origine ethnique arabe a été confiée au réalisateur égyptien, Mohamed Diab, qui devient le premier cinéaste arabe à réaliser un projet Marvel avec la très attendue série limitée Moon Knight (le Chevalier de la Lune). Diab, qui a auparavant dirigé des films primés: Le Caire 678 (2010), Clash (2016) et Amira (2021), va réaliser un personnage de Marvel, Moon Knight. Moon Knight (le Chevalier de la Lune ) est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Doug Moench et le dessinateur Don Perlin, le personnage de fiction apparaît dans le comic book Werewolf by Night #32 en août 1975, un crossover dans lequel se trouve aussi le personnage de Jack Russel. Le personnage, qui a fait ses débuts dans la bande dessinée Werewolf by Night en 1975, a reçu ses pouvoirs à la suite de la malédiction d'une ancienne divinité égyptienne. Alors que de nombreuses bandes dessinées Marvel des années 60 et 70 s'inspirent de cultures et de mythologies du monde entier. Ces bandes dessinées ont été écrites et dessinées dans une perspective étrangère aux cultures par lesquelles elles ont été influencées. Cela a conduit à des représentations limitées, parfois offensantes, de ces personnes, de ces lieux et de ces histoires. Alors que l'univers cinématographique Marvel a réintroduit ces personnages dans une nouvelle génération au cours des 14 dernières années. Une partie des missions de Diab n'était pas seulement d'appliquer sa propre voix à cette série, mais d'inclure les voix créatives du plus grand nombre d'Égyptiens et d'Arabes possible. Chaque personnage égyptien de la série est représenté par un vrai Égyptien, ce qui est quelque chose de rare, voire qui n'a jamais été fait à Hollywood, en particulier l'ancienne divinité qui chagrine Moon Knight lui-même. Pour ce faire, Diab a recruté l'ancien collaborateur Ahmed Hafez comme l'un des monteurs de la série, et le grand compositeur égyptien Hicham Nazih pour écrire la partition de la série. Diab a également recruté l'actrice égypto-palestinienne May Calamawy, plus connue pour son rôle dans la série télévisée Ramy, lauréate d'un Golden Globe, pour jouer dans sa série.

Enfin, la série Moon Knight, qui fait ses débuts internationaux sur Disney + le 30 mars et sera présentée en première dans la région cet été, est un film plein d'étrangers qui, en partenariat avec le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige et bien d'autres, ont ajouté leur voix créative pour faire du projet Marvel une cration qui ne ressemble à aucun autre travail.