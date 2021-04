L'Egypte renoue avec l'histoire des pharaons et de Moïse. Une nouvelle série égyptienne intitulée Moussa sera diffusée quotidiennement sur la chaîne privée DMC à 18h30. Le prophète des juifs sera interprété par Mohamed Ramadan, la star égyptienne.

Le P-DG de United Media Services et le célèbre producteur égyptien Tamer Mursi ont publié la promotion officielle de la série Moussa. La principale société de production égyptienne Synergy a précédemment publié l'affiche officielle de la série de Mohamed Ramadan Moussa, qui doit être projetée au cours du Ramadhan 2021.

Ramadan a parlé des détails du travail, expliquant qu'il participera à la série avec un grand nombre de stars, notamment Abeer Sabry et Somaya el Kashab.

La série est écrite par Nasser Abdel Rahman et dirigée par Mohamed Salama. L'Union égyptienne du syndicat artistique a déclaré qu'elle avait abandonné l'enquête sur la mégastar égyptienne Mohamed Ramadan, qui l'accusait de se normaliser avec Israël. Le syndicat a également annulé la suspension imposée à Ramadan depuis le 23 novembre. En conséquence, Ramadan a repris le tournage de la série Moussa. Ramadan était dans l'eau chaude après avoir été accusé de normalisation avec Israël. Ces accusations sont venues sur des photos et des vidéos qui sont devenues virales sur les plates-formes de médias sociaux de la star égyptienne avec des artistes et des footballeurs israéliens lors d'un événement artistique aux Emirats arabes unis. La controverse a atteint son apogée lorsque certaines plates-formes de médias sociaux officielles gérées par le gouvernement israélien ont publié ces photos et ont commenté que les arts travaillent pour rapprocher les nations. En conséquence, Ramadan a fait paraître sur ses plates-formes de médias sociaux le drapeau palestinien. L'acteur égyptien a justifié sa position en disant qu'il avait pris des centaines de photos avec des fans lors de sa visite aux Emirats arabes unis et qu'il «n'est pas censé demander à chacun de ses fans sa nationalité». Il est à noter que les World Music Awards ont souligné le succès du duo de Ramadan avec Maître Gims Ya Habiby. Ramadan a plus de 3,3 milliards de vues sur sa chaîne YouTube et est l'artiste arabe le plus suivi sur YouTube. Ramadan est apparu sur le monument le plus célèbre du monde, Times Square, à New York, pour promouvoir sa chanson TikTok et être présenté aux côtés du rappeur américain et du DJ Super Sako. La chanson a connu un succès fulgurant à New York et dans le Monde arabe. L'un des plus grands dooh de Times Square a visionné les meilleurs clichés du clip vidéo TikTok produit par l'application TikTok et concrétisé par le réalisateur égyptien Hossam el Hosseiny.

Ramadan s'est produit en Arabie saoudite dans le cadre des concerts de la saison de Riyadh. Ramadan a réussi à battre un nouveau record en devenant la célébrité «la plus regardée» du Moyen-Orient.Sur une note similaire, Ramadan a présenté sa dernière série El-Prince qui a été produite par Synergy, et a été projetée le dernier Ramadhan. La série écrite et réalisée par Mohamed Samy a connu un succès retentissant. Le réalisateur Tamer Karam collabore avec Ramadan dans une nouvelle oeuvre théâtrale qui sera annoncée au cours de la période à venir après avoir réglé les derniers détails. Mafia de Ramadan a amassé 140 millions de vues sur YouTube 7 mois après sa sortie. Mafia a pris d'assaut toutes les plates-formes de médias sociaux et a été la plus recherchée sur Google, ce qui en fait la tendance des premiers jours de 2019.