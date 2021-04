L'une des chaînes marocaines dans le paysage audiovisuel qui recule dans son positionnement, c'est bien la chaîne de télévision Medi1TV. Cette dernière, qui a changé de partenaires à plusieurs reprises, est devenue une télévision presque régionale. Pour preuve, elle s'est rabaissée à faire de la propagande pour le Makhzen.

En effet, elle présente chaque jour à partir de 21 h, sur ses canaux linéaires et numériques, le deuxième volet de l'émission Tamaghrabit, qui sera réservé à la culture hassanie.

Après un premier rendez-vous consacré à la composante juive dans le patrimoine culturel marocain, la chaîne de télévision met cette fois les projecteurs sur l'une des composantes majeures de l'identité marocaine.

L'émission met en lumière la diversité culturelle et la richesse du patrimoine marocain, en soulignant l'esprit de tolérance qui rassemble la société marocaine à travers le royaume. Ce jeudi, elle permettra au public de redécouvrir l'héritage hassani, son histoire, ses racines et son patrimoine oral. Il s'agira également de comprendre son empreinte dans la vie quotidienne des Sahraouis ainsi que son influence dans la culture marocaine contemporaine en soulignant l'importance de transmettre et perpétuer la richesse de cet héritage parmi les jeunes.

Deux émissions sont réalisées pour les publics de Medi1TV, l'une en arabe présentée par Imane Aghoutane et l'autre en français présentée par Khadija Ihsane, proposant une programmation riche: reportages, documentaires, témoignages et échanges avec des invités prestigieux. Un plateau de deux heures en direct avec des historiens, des chercheurs, des intellectuels, des artistes, des acteurs culturels et des experts à l'international. Tamaghrabit est un projet culturel qui permet, loin des clichés, de valoriser et promouvoir les diverses composantes de l'identité marocaine.

Cette émission se veut aussi une halte pour la culture sahraouie spoliée par le Royaume chérifien. Medi 1 TV était considéré comme une chaîne de télévision d'information marocaine privée créée le

1er décembre 2006. Elle émet ses programmes depuis Tanger. Elle est orientée vers le Maghreb depuis sa création et vers l'Afrique francophone depuis le 1er février 2016 (Medi 1 TV Afrique).

Depuis le 27 juin 2016, et l'arrivée de Hassan Khiyar, qui était également P-DG de Medi 1 radio, il y a la volonté du conseil d'administration de faire évoluer le modèle de gouvernance de Medi 1 TV avec un repositionnement stratégique en tant que chaîne d'information continue et permanente, éditée en partenariat avec Radio Méditerranée Internationale (Medi 1 radio) dans le cadre d'un projet unique à vocation nationale, régionale et internationale.