Les téléspectateurs français ne sont pas dupes et ne rentrent pas dans le sillage de la politique française.

Contre toute attente, «Alger confidentiel», diffusé sur Arte a subi un fiasco en France puisqu'il n'a ramassé que 747 000 téléspectateurs français soit 3,4% de part d'audience. En prime time, c'est M6 qui s'est imposée comme la championne de l'audimat avec une seconde soirée dédiée aux portraits de la saison 17 de «L'amour est dans le pré». Cette nouvelle salve, toujours produite par Fremantle et présentée par Karine

Le Marchand, a attiré en moyenne 3,66 millions d'individus selon Médiamétrie devant les deux épisodes diffusés jusqu'à 22h55. La part de marché est de 18,0% sur les 4 ans et plus et de 26,2% sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (Frda-50).

Il y a une semaine, le coup d'envoi des portraits avait été suivi par 3,43 millions de personnes (18,3% des 4+ et 23,3% des Frda-50). Sur France 3, une soirée cinéma, avec la première diffusion du film français «La bonne épouse», a mobilisé 2,88 millions de cinéphiles, ce qui représente une part de marché de 14,1% (6,4% sur les Frda-50).

Lors de sa sortie en salles en 2020, le film avait été vu par 632.661 spectateurs. TF1 se contente de la troisième place avec la suite de la saison 2 de «Je te promets», portée par Camille Lou et Hugo Becker.

Les deux épisodes de la semaine ont pu compter en moyenne sur 2,87 millions de fidèles, pour une part d'audience de 14,5% sur l'ensemble du public et de 21,8% sur la principale cible commerciale.

Une moyenne de 2,75 millions d'habitués avait répondu présent lundi dernier (14,6% des 4+ et 22,5% des Frda-50). Derrière, on retrouve France 2 avec le final de la série «Leonardo».

Les deux premiers épisodes de la soirée - sur les trois diffusés à la suite- ont été scrutés par 1,50 million de paires d'yeux en moyenne et par 7,4% du public (4,0% des Frda-50). Il y a une semaine, l'artiste interprété par Aidan Turner avait attiré une moyenne de 1,55 million d'amateurs d'art (7,9% des 4+ et 3,5% des Frda-50). Parmi les autres chaînes, sur TMC, «Captain America: Civil War» avec Chris Evans dans le rôle-titre a suscité l'adhésion de 1,26 million de fans de tenues moulantes (7,2% des 4+ et 9,5% des Frda-50).

Sur France 5, pour sa deuxième semaine de diffusion, la série irlandaise «Normal People» a ému une moyenne de 403.000 sériphiles devant les deux premiers épisodes de la soirée - sur les quatre diffusés à la suite - soit 1,8% du public (0,5% des Frda-50).

Lundi dernier, le lancement de la série avait attiré en moyenne 777.000 amateurs (3,6% des 4+ et 1,2% des Frda-50).