Voulant marcher sur le parcours de Netflix et la mode des plates-formes digitales, les Turcs lancent à leur tour une plate-forme vidéo pour diffuser leurs grosses productions.

Une série télévisée turque sur la création de l'État ottoman sera diffusée pour les téléspectateurs arabes. Le service de streaming arabe, Noor Play, a récemment signé des contrats avec des producteurs de nouvelles séries turques vues par des millions de personnes, en particulier dans les pays arabes et a obtenu les droits de les présenter sur sa plateforme.

Le contrat a été signé pour Establishment: Osman and Mendirman Jaloliddin (Jalaluddin Khwarazm Shah), ainsi que pour le film The Turks Are Coming: Sword of Justice.

Le contrat qu'ils ont signé est une grande réussite pour leur équipe. Ils travaillent depuis longtemps pour pouvoir présenter des séries turques bien-aimées, au public arabe, a notamment annoncé Abdullah bin Ahmed al-Hashimi, propriétaire de Noor Play.

Les séries turques sont suivies avec un grand intérêt dans 146 pays, en particulier dans les pays arabes, tout en soulignant la popularité internationale des productions turques. Il a déclaré que la série contribue aux relations étroites entre les pays et qu'elles seraient présentées aux pays arabes une fois les traductions terminées.

Hashimi a souligné qu'après la signature du contrat avec Mehmet Bozdag, le producteur de Establishment: Osman, et avec la chaîne de télévision turque ATV, il y a environ un mois, le service a commencé à diffuser la série qui raconte l'histoire de la fondation de l'État ottoman par Osman. Moi, le fils d'Ertugrul Gazi, un tournant critique dans l'histoire islamique.

Il a précisé que Noor Play était également la première plate-forme à diffuser Mendirman Jaloliddin, une production conjointe turco-ouzbeke de Bozdag Film, illustrant la vie du sultan Khwarazmien qui a vaincu les Mongols dans de nombreuses batailles.

Les Turcs arrivent: l'épée de la Justice, raconte la montée en puissance de l'Empire ottoman après la conquête d'Istanbul par Mehmed le Conquérant et son orientation vers Rome, considérée comme la capitale de l'Europe, au XVe siècle.

Noor Play a également été la première plate-forme officielle à présenter Resurrection: Ertugrul, l'une des séries les plus populaires dans le Monde arabe et musulman après la signature d'un contrat avec la chaîne TRT. Soulignant qu'il y avait un regain d'intérêt pour Noor Play après la signature du contrat pour Establishment: Osman, Hashimi a déclaré que Noor Play continuerait de coopérer avec les chaînes turques pour présenter des séries turques supplémentaires aux téléspectateurs arabes. Les séries télévisées turques sont regardées par environ 700 millions de personnes, dans 146 pays.

